У Волинській області суд виніс вирок 27-річній дівчині, яка допомагала виїжджати за кордон військовозобов'язаним

Затримання волинянки, яка переправляла ухилянтів за кордон. Фото: Волинська обласна прокуратура

У Волинській області 27-річна жителька Ковеля організувала схему переправлнення військовозобов'язаних чоловіків за межі України. За свої послуги фігурантка отримувала по 5,5 тисячі доларів від кожного клієнта.

Про це йдеться у вироку, який Ковельський міськрайонний суд Волинської області ухвалив у п'ятницю, 9 серпня.

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Деталі справи

Порушницю затримали в червні 2023 року. Вона спіймалася на гарячому, коли переправляла чоловіка через пункт пропуску "Угринів" Львівської області. Отримавши від клієнта обумовлену суму, дівчина надала йому поради щодо того, як діяти, аби успішно перетнути кордон.

Під час обшуків у переправниці виявили гроші в різній валюті, банківські картки, печатки ФОП і комп'ютерну техніку.

Рішення суду

Під час судового засідання обвинувачена повністю визнала свою провину. Вона розповіла, що до неї по допомогу звернувся чоловік, якому потрібно було виїхати за кордон. Аби задовольнити це прохання, дівчина організувала збір документів і зареєструвала військовозобов'язаного в системі "Шлях". За кордон вони планували виїхати 23 червня 2023 року на автомобілі Volkswagen, що належить обвинуваченій. Керувати транспортом мав ухилянт, а перевізниці лишалося б тільки його супроводжувати в якості пасажирки.

Суд визнав ковельчанку винною в організації незаконного переправляння осіб через державний кордон України з корисливих мотивів. Обвинувачена не працює, має малолітню дитину. До відповідальності перед судом її раніше не притягали.

За вчинене порушниця проведе сім років за ґратами. Крім того, у неї конфіскують майно.