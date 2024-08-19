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На Волыни девушка переправляла уклонистов за границу — как ее наказал суд

19 августа 2024 01:32
Чекарёва Мария - редактор
Чекарёва Мария
редактор
В Волынской области суд вынес приговор 27-летней девушке, помогавшей выезжать за границу военнообязанным
Задержание волынянки, которая переправляла уклонистов за границу. Фото: Волынская областная прокуратура
Чекарёва Мария - редактор
Чекарёва Мария
редактор

В Волынской области 27-летняя жительница Ковеля организовала схему переправления военнообязанных мужчин за пределы Украины. За свои услуги фигурантка получала по 5,5 тысяч долларов от каждого клиента.

Об этом говорится в приговоре, который Ковельский горрайонный суд Волынской области вынес в пятницу, 9 августа.

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Детали дела

Нарушительницу задержали в июне 2023 года. Она поймалась с поличным, когда переправляла мужчину через пункт пропуска "Угринов" Львовской области. Получив от клиента оговоренную сумму, девушка дала ему советы касательно того, как действовать, чтобы успешно пересечь границу.

Во время обысков у переправщицы обнаружили деньги в разной валюте, банковские карты, печати ФЛП и компьютерную технику.

Решение суда

Во время судебного заседания обвиняемая полностью признала свою вину. Она рассказала, что к ней за помощью обратился мужчина, которому нужно было уехать за границу. Чтобы удовлетворить эту просьбу, девушка организовала сбор документов и зарегистрировала военнообязанного в системе "Шлях". За границу они планировали выехать 23 июня 2023 года на автомобиле Volkswagen, который принадлежит обвиняемой. Управлять транспортом должен был уклонист, а перевозчице оставалось бы только его сопровождать в качестве пассажирки.

Суд признал ковельчанку виновной в организации незаконной переправки лиц через государственную границу Украины из корыстных мотивов. Обвиняемая не работает, имеет малолетнего ребенка. К ответственности перед судом ее раньше не привлекали.

За совершенное нарушительница проведет семь лет за решеткой. Кроме того, у нее конфискуют имущество.

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