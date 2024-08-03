У Луцьку судили пенсіонера, який виправдовував Росію

Судове засідання. Ілюстративне фото: nsj.gov.ua

У Волинській області за підтримку російської збройної агресії проти України судили пенсіонера. Під час телефонних розмов він неодноразово визнавав правомірними дії окупантів.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

З червня по вересень 2023 року мешканець одного із сіл Луцького району під час телефонних розмов неодноразово визнавав правомірною збройну агресію Росії проти України.

Водночас чоловік прославляв росіян, заперечував окупацію українських територій, та, зокрема, виправдовував підрив Каховської ГЕС.

Рішення суду

Під час суду він визнав свою провину, тому суд призначив громадянину штраф у розмірі 17 тисяч гривень. Крім того, тепер пенсіонер повинен сплатити ще 19 тисяч гривень за проведення судових експертиз.