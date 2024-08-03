В Луцке судили пенсионера, который оправдывал Россию

Судебное заседание. Иллюстративное фото: nsj.gov.ua

В Волынской области за поддержку российской вооруженной агрессии против Украины судили пенсионера. Во время телефонных разговоров он не раз признавал правомерными действия оккупантов.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

С июня по сентябрь 2023 житель одного из сел Луцкого района во время телефонных разговоров неоднократно признавал правомерной вооруженную агрессию России против Украины.

В то же время мужчина прославлял россиян, отрицал оккупацию украинских территорий и, в частности, оправдывал подрыв Каховской ГЭС.

Решение суда

Во время суда он признал свою вину, поэтому суд назначил гражданину штраф в размере 17 тысяч гривен. Кроме того, теперь пенсионер должен заплатить еще 19 тысяч гривен за проведение судебных экспертиз.