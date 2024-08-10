У Волинській області винесли вирок вчительці, яка допомагала ухилянту втекти з України

Учительница. Фото иллюстративное: depositphotos.com

У Волинській області педагог допомагала військовозобов'язаному уникнути військового призову. Задля цього вона організувала чоловіку фіктивний шлюб.

Про це йдеться у вироку, який Володимир-Волиньський міський суд Волинської області ухвалив 31 транвя.

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Деталі справи

Згідно з матеріалами суду, підозрювана у 2023 році пообіцяла своєму військовозобов'язаному знайомому, що знайде йому жінку з інвалідністю, аби він мав право виїхати за межі України.

Про фіктивний шлюб для свого підопічного фігурантка домовилася із жінкою з першою групою інвалідності. Молодята уклали шлюб 1 лютого 2024 року. Вже за два тижні після весілля чоловік хотів на правах людини, що супроводжує дружину, в якої перша група інвалідності, виїхати за кордон, однак цьому завадили прикордонники.

Рішення суду

Під час досудового слідства обвинувачена повністю визнала свою провину та уклала угоду із прокурором. Суд визнав вчительку винною в незаконному переправленні осіб через державний кордон України. Порушниці потрібно сплатити штраф у розмірі 59 500 гривень.