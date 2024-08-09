Суд конфіскував комп'ютер у пенсіонерки, яка поширювала комуністичну символіку в соцмережах

Засідання суду. Фото: Ґрати

Турківський районний суд Львівської області виніс вирок для місцевої жительки, яка розповсюджувала комуністичну символіку у соціальній мережі "Однокласники". У пенсіонерки конфіскували комп’ютер та призначили умовне покарання.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

У квітні 2023 року ставила вподобайки та поширювала дописи з комуністичною символікою на своїй сторінці в російській соцмережі. Проти жінки було порушено кримінальну справу за виготовлення і розповсюдження комуністичної та нацистської символіки, а також пропаганди тоталітарних режимів. Жінка підписала угоду про визнання вини з прокурором.

Рішення суду

Суддя, розглянувши всі деталі справи, визнала пенсіонерку винною. Жінці призначили рік позбавлення волі, проте звільнили від реального відбування покарання з іспитовим терміном на той самий строк. Окрім того, у пенсіонерки вилучили комп'ютер, який був використаний для розповсюдження комуністичної символіки.