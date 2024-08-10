В Волынской области вынесли приговор учительнице, которая помогала уклонисту бежать из Украины

Учительница. Фото иллюстративное: depositphotos.com

В Волынской области педагог помогала военнообязанному избежать военного призыва. Для этого она организовала мужчине фиктивный брак.

Об этом говорится в приговоре, который Владимир-Волынский городской суд Волынской области вынес 31 мая.

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Детали дела

Согласно материалам суда, подозреваемая в 2023 году пообещала своему военнообязанному знакомому, что найдет ему жену с инвалидностью, чтобы он имел право уехать за пределы Украины.

О фиктивном браке для своего подопечного фигурантка договорилась с женщиной, имеющей первую группу инвалидности. Молодожены заключили брак 1 февраля 2024 года. Уже через две недели после свадьбы мужчина хотел на правах мужа, сопровождающего жену, у которой первая группа инвалидности, уехать за границу, однако этому помешали пограничники.

Решение суда

В ходе досудебного следствия обвиняемая полностью признала свою вину и заключила соглашение с прокурором. Суд признал учительницу виновной в незаконной переправке лиц через государственную границу Украины. Нарушительнице нужно уплатить штраф в размере 59 500 гривен.