У Луцьку понад 60 кажанів оселилися в порожній квартирі

Український кажан. Фото ілюстративне: Ukrainian Bat Rehabilitation Center

У Луцьку працівникам ДСНС довелося рятувати колонію кажанів, яка оселилася на сьомому поверху житлового будинку. Рукокрилі скористалися відсутністю власників житла та влаштували собі комфортабельний гуртожиток.

Про це повідомила пресслужба Головного управління ДСНС України у Волинській області.

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Порятунок кажанів у Луцьку. Фото: ГУ ДСНС України у Волинській області

Порятунок кажанів на Волині

Працівники ДСНС Луцька отримали виклик від мешканців багатоквартирного житлового будинку, у квартирі яких на сьомому поверсі оселилася зграя кажанів.

"У квартирі, що декілька днів пустувала, рукокрилі облюбували собі прихисток. Тож, рятувальники виловили кажанів і випустили їх. А насамкінець зачинили усі вікна", — розповіли рятувальники.

Загалом рятувальники випустили на волю близько 60 кажанів.

У квартирі в Луцьку оселилися кажани. Фото: ГУ ДСНС України у Волинській області

Рятувальник збирає кажанів, Луцьк. Фото: ГУ ДСНС України у Волинській області