Асканія-Нова в окупації — в заповіднику заперечили заяви про знищення

Заповідник "Асканія-Нова". Фото: УНІАН

Російські окупанти дійсно вивозять тварин із "Асканії-Нової" у Херсонській області. Однак, заяви про те, що заповідника більше немає і він повністю знищений, не відповідають дійсності.

Про це повідомив директор заповідника "Асканія-Нова" Віктор Шаповал в коментарі Суспільному.

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"Я переконаний, що фраза Прокудіна про те, що заповідника більше немає, вирвана із контексту. Факти вивезення тварин дійсно мають місце, але про знищення заповідника на сьогодні не йдеться", — сказав Шаповал.

Він додав, що процес нищення дійсно відбувається, але це не доконаний факт. За його словами, на сьогодні в Росію та тимчасово окупований Крим вивезено 20 тварин. Ще частина тварин загинула через недогляд та відсутність кваліфікованого наукового супроводу і ветеринарного обслуговування. А значна частина заповідного степу, близько 2000 га, вигоріла внаслідок пожеж різної природи.

"Ці факти фіксуються спеціальною комісією при Херсонській ОВА, Держекоінспекцією. Вже відкрита низка кримінальних проваджень. Факти значних збитків, завданих збройною агресією Росії й окупацією, мають місце. Факт знищення заповідника — ні", — наголосив директор заповідника.

Що передувало

Напередодні очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін заявив, що російські окупанти повністю знищили біосферний заповідник "Асканія-Нова".

"Вони його знищують. Останнє, що я чув, — вони вивозять тварин до Криму і до Росії. Тобто можна сказати, що заповідника більше немає. Пограбували вони його капітально", — розповів очільник ОВА.