В Луцке более 60 летучих мышей поселились в пустой квартире

Украинская летучая мышь. Фото иллюстративное: Ukrainian Bat Rehabilitation Center

В Луцке работникам ГСЧС пришлось спасать колонию летучих мышей, которая поселилась на седьмом этаже жилого дома. Рукокрылые воспользовались отсутствием владельцев жилья и устроили комфортабельное общежитие.

Об этом сообщила прессслужба Главного управления ГСЧС Украины в Волынской области.

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Спасение летучих мышей в Луцке. Фото: ГУ ГСЧС Украины в Волынской области

Спасение летучих мышей на Волыни

Сотрудники ГСЧС Луцка получили вызов от жильцов многоквартирного жилого дома, в квартире которых на седьмом этаже поселилась стая летучих мышей.

"В квартире, которая несколько дней пустовала, рукокрылые облюбовали себе убежище. Так что спасатели выловили летучих мышей и выпустили их. И в конце закрыли все окна", — рассказали спасатели.

В общей сложности спасатели выпустили на свободу около 60 летучих мышей.

В квартире в Луцке поселились летучие мыши. Фото: ГУ ГСЧС Украины в Волынской области

Спасатель собирает летучих мышей, Луцк. Фото: ГУ ГСЧС Украины в Волынской области