В Луцке более 60 летучих мышей поселились в пустой квартире

На Волыни стая летучих мышей поселилась в пустой квартире — фото
В Луцке работникам ГСЧС пришлось спасать колонию летучих мышей, которая поселилась на седьмом этаже жилого дома. Рукокрылые воспользовались отсутствием владельцев жилья и устроили комфортабельное общежитие.
Об этом сообщила прессслужба Главного управления ГСЧС Украины в Волынской области.
Спасение летучих мышей на Волыни
Сотрудники ГСЧС Луцка получили вызов от жильцов многоквартирного жилого дома, в квартире которых на седьмом этаже поселилась стая летучих мышей.
"В квартире, которая несколько дней пустовала, рукокрылые облюбовали себе убежище. Так что спасатели выловили летучих мышей и выпустили их. И в конце закрыли все окна", — рассказали спасатели.
В общей сложности спасатели выпустили на свободу около 60 летучих мышей.
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