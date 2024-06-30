Сім'ю котів знайшли захисники в окопах біля Вовчанська - їх врятували

Військовий з кошеням. Фото: скриншот з відео

Українські захисники на фронті не лише нищать окупантів, а й знаходять сили допомагати тваринам. Так, прикордонники врятували кошенят, яких знайшли в окопах.

Відповідне відео оприлюднила пресслужба ДПСУ у Telegram у неділю, 30 червня.

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Захисники врятували кошенят

Українські прикордонники бригади "Гарт" врятували чотирьох кошенят, яких знайшли в окопах на Вовчанському напрямку.

Відомо, що пухнастиків визволив боєць з позивним "Шейк" та облаштував для них затишне укриття.

Скриншот допису ДПСУ

Нагадаємо, у Харківському зоопарку народилися дитинчата у родині ягуарів. Перші кадри з ягуарами показав міський голова Ігор Терехов.

А народний синоптик Наталка Діденко вирішила допомогти своїм друзям прилаштувати кошенят у добрі руки. Натомість українці відреагували гостро та розкритикували її.