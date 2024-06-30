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На Вовчанському напрямку прикордонники врятували кошенят, яких знайшли в окопах

30 червня 2024 15:00
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Сім'ю котів знайшли захисники в окопах біля Вовчанська - їх врятували
Військовий з кошеням. Фото: скриншот з відео
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Українські захисники на фронті не лише нищать окупантів, а й знаходять сили допомагати тваринам. Так, прикордонники врятували кошенят, яких знайшли в окопах.

Відповідне відео оприлюднила пресслужба ДПСУ у Telegram у неділю, 30 червня.

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Захисники врятували кошенят

Українські прикордонники бригади "Гарт" врятували чотирьох кошенят, яких знайшли в окопах на Вовчанському напрямку.

Відомо, що пухнастиків визволив боєць з позивним "Шейк" та облаштував для них затишне укриття. 

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Скриншот допису ДПСУ

Нагадаємо, у Харківському зоопарку народилися дитинчата у родині ягуарів. Перші кадри з ягуарами показав міський голова Ігор Терехов.

А народний синоптик Наталка Діденко вирішила допомогти своїм друзям прилаштувати кошенят у добрі руки. Натомість українці відреагували гостро та розкритикували її.

ЗСУ
тварини
прикордонники
Харківська область
військові
війна в Україні
коти
захисники

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