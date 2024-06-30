Семью кошек нашли защитники в окопах возле Волчанска – их спасли

Военный с котенком. Фото: скриншот с видео

Украинские защитники на фронте не только уничтожают оккупантов, но и находят силы помогать животным. Так, пограничники спасли котят, которых нашли в окопах.

Соответствующее видео обнародовала пресс-служба ГПСУ в Telegram в воскресенье, 30 июня.

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Защитники спасли котят

Украинские пограничники бригады "Гарт" спасли четырех котят, найденных в окопах на Волчанском направлении.

Известно, что пушистиков освободил боец с позывным "Шейк" и обустроил для них уютное укрытие.

Скриншот поста ГПСУ

Напомним, в Харьковском зоопарке родились детеныши в семье ягуаров. Первые кадры с ягуарами показал мэр Игорь Терехов.

А народный синоптик Наталья Диденко решила помочь своим друзьям пристроить котят в хорошие руки. В то же время украинцы отреагировали остро и раскритиковали ее.