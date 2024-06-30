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На Волчанском направлении пограничники спасли котят, которых нашли в окопах

30 июня 2024 15:00
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Семью кошек нашли защитники в окопах возле Волчанска – их спасли
Военный с котенком. Фото: скриншот с видео
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Украинские защитники на фронте не только уничтожают оккупантов, но и находят силы помогать животным. Так, пограничники спасли котят, которых нашли в окопах.

Соответствующее видео обнародовала пресс-служба ГПСУ в Telegram в воскресенье, 30 июня.

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Защитники спасли котят

Украинские пограничники бригады "Гарт" спасли четырех котят, найденных в окопах на Волчанском направлении.

Известно, что пушистиков освободил боец с позывным "Шейк" и обустроил для них уютное укрытие.

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Скриншот поста ГПСУ

Напомним, в Харьковском зоопарке родились детеныши в семье ягуаров. Первые кадры с ягуарами показал мэр Игорь Терехов.

А народный синоптик Наталья Диденко решила помочь своим друзьям пристроить котят в хорошие руки. В то же время украинцы отреагировали остро и раскритиковали ее.

ВСУ
животные
пограничники
Харьковская область
военные
война в Украине
коты
защитники

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