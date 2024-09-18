Прикордонники викрили ухилянта який ховався у багажнику машини

Чоловік у багажнику. Фото: скриншот

Прикордонники викрили військовозобов'язаного чоловіка, який намагався незаконно виїхати за кордон, ховаючись у багажнику автомобіля. За таку послугу він заплатив 13 тисяч доларів.

Про це повідомила пресслужба ДПСУ у середу, 18 вересня.

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Прикордонники викрили порушника на одному з поліцейських постів неподалік від кордону. Вони зупинили водія легковика, який підвозив знайому пару до сусіднього населеного пункту. Виявилось, що у багажі тим часом ховався ще один пасажир.

За нелегальний проїзд за кордон у багажнику той заплатив 13 тисяч доларів США. До "послуг" входив не лише прихований проїзд, а й рекомендації як дістатися далі до Румунії.

В пресслужбі повідомили, що на порушника склали протокол про адміністративне порушення, а водієві загрожує кримінальна відповідальність. Триває слідство щодо причетності до злочину інших пасажирів авто.