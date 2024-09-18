Пограничники разоблачили уклонистов в багажнике машины

Мужчина в багажнике. Фото: скриншот

Пограничники разоблачили военнообязанного мужчину, который пытался незаконно уехать за границу, прячась в багажнике автомобиля. За такую услугу он заплатил 13 тысяч долларов.

Об этом сообщила пресс-служба ГПСУ в среду, 18 сентября.

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Пограничники разоблачили нарушителя на одном из полицейских постов недалеко от границы. Они остановили водителя легковушки, который подвозил знакомую пару в соседний населенный пункт. Оказалось, что в багаже в это время скрывался еще один пассажир.

За нелегальный проезд за границу в багажнике тот заплатил 13 тысяч долларов США. В "услуги" входил не только скрытый проезд, но и рекомендации, как добраться дальше в Румынию.

В пресс-службе сообщили, что на нарушителя составили протокол об административном нарушении, а водителю грозит уголовная ответственность. Продолжается следствие о причастности к преступлению других пассажиров авто.