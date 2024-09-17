В Ужгороді судили двох чоловіків, які переправляли ухилянтів до Словаччини

Суддя. Ілюстративне фото: УНІАН

В Ужгороді судили двох мешканців Ужгорода, яких було затримано під час спроби незаконного переправлення двох військовозобов'язаних чоловіків до Словаччини. Їх засудили до 7 років позбавлення волі.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

Відомо, що 37-річний та 39-річний чоловіки за велику суму грошей, по 1500 доларів з кожного, погодились допомогти ухилянтам втекти з України. Інцидент стався в березні 2023 року на околицях Ужгорода. Один із затриманих намагався втекти від правоохоронців, стрибнувши в озеро.За інформацією прокуратури, обвинувачені вже мали кримінальні правопорушення, зокрема за крадіжку та розбій.

Рішення суду

Суд вирішив призначити їм покарання у вигляді 7 років ув'язнення з конфіскацією майна. Крім того, кожному з них заборонено обіймати посади в державних чи місцевих органах протягом наступних 3 років.

Вирок ще не набрав законної сили, і засуджені мають право оскаржити його в апеляційному суді.