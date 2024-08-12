Пожежа на ЗАЕС — яка ситуація з радіацією у Нікополі

На ЗАЕС припинилася пожежа — яка ситуація з радіацією у Нікополі
На Запорізькій атомній електростанції припинилась пожежа, яка спалахнула в неділю, 11 серпня. Наразі рівень радіації на Нікопольщині в нормі.
Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у понеділок, 12 серпня.
Яка ситуація з радіацією в країні
"Пожежа на території Запорізької АЕС припинилася. Рівень радіації на Нікопольщині в нормі. Тримаємо ситуацію на контролі", — йдеться у повідомленні Лисака.
Водночас у ДСНС повідомили, що радіаційна ситуація на території України стабільна — перевищень не зафіксовано.
"Станом на 00:00 12 серпня змін радіаційного стану в районі Запорізької АЕС не виявлено. Радіонуклідів техногенного походження, що свідчать про порушення безпечного функціонування АЕС в Україні або транскордонне перенесення, не зафіксовано", — пояснили рятувальники.
Водночас там додали, що наразі пости Укргідрометцентру поблизу ЗАЕС продовжують посилений моніторинг і оперативно відстежують стан радіаційного фону.
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