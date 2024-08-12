Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Україна arrow На ЗАЕС припинилася пожежа — яка ситуація з радіацією у Нікополі arrow

На ЗАЕС припинилася пожежа — яка ситуація з радіацією у Нікополі

12 серпня 2024 08:36
Катерина Османська - Редактор
Пожежа на ЗАЕС — яка ситуація з радіацією у Нікополі
Пожежа на ЗАЕС. Фото: скриншот з відео
Катерина Османська - Редактор

На Запорізькій атомній електростанції припинилась пожежа, яка спалахнула в неділю, 11 серпня. Наразі рівень радіації на Нікопольщині в нормі. 

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у понеділок, 12 серпня.

Читайте також:

Яка ситуація з радіацією в країні 

"Пожежа на території Запорізької АЕС припинилася. Рівень радіації на Нікопольщині в нормі. Тримаємо ситуацію на контролі", — йдеться у повідомленні Лисака.

рівень радіації в Нікополі
Скриншот допису Сергія Лисака

Водночас у ДСНС повідомили, що радіаційна ситуація на території України стабільна — перевищень не зафіксовано. 

"Станом на 00:00 12 серпня змін радіаційного стану в районі Запорізької АЕС не виявлено. Радіонуклідів техногенного походження, що свідчать про порушення безпечного функціонування АЕС в Україні або транскордонне перенесення, не зафіксовано", — пояснили рятувальники. 

Водночас там додали, що наразі пости Укргідрометцентру поблизу ЗАЕС продовжують посилений моніторинг і оперативно відстежують стан радіаційного фону.

Радіаційна ситуація в Україні 12 серпня
Скриншот допису ДСНС

Також важливі новини дня по темі:

пожежа Дніпропетровська область ЗАЕС радіація війна в Україні

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

09:53 Відключення не по графіках — у кого в Одесі не буде світла

09:48 Поблизу Львова вантажівка зіткнулась з мікроавтобусом — є постраждалі

09:34 Російські олігархи можуть піти проти Путіна — журналіст-розслідувач назвав умови

09:25 Потужні вибухи на Одещині — військові розповіли, чим вдарили окупанти

09:23 На Закарпатті мобілізували чоловіка, який мав бронювання — юрист прокоментував вирок суду

Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні - 80x80

Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні

09:06 Нацбанк виведе з обігу старі гроші — яких номіналів торкнеться

09:05 Курс валют в Україні знову зростає — скільки коштує долар, євро та злотий сьогодні

08:50 Довбик назвав своє головне завдання у Ромі

08:36 На ЗАЕС припинилася пожежа — яка ситуація з радіацією у Нікополі

08:25 Нові тарифи на комуналку — хто повторно має звернутись до ПФУ за субсидією

09:53 Відключення не по графіках — у кого в Одесі не буде світла

09:48 Поблизу Львова вантажівка зіткнулась з мікроавтобусом — є постраждалі

09:34 Російські олігархи можуть піти проти Путіна — журналіст-розслідувач назвав умови

09:25 Потужні вибухи на Одещині — військові розповіли, чим вдарили окупанти

09:23 На Закарпатті мобілізували чоловіка, який мав бронювання — юрист прокоментував вирок суду

Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні - 80x80

Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні

09:06 Нацбанк виведе з обігу старі гроші — яких номіналів торкнеться

09:05 Курс валют в Україні знову зростає — скільки коштує долар, євро та злотий сьогодні

08:50 Довбик назвав своє головне завдання у Ромі

08:36 На ЗАЕС припинилася пожежа — яка ситуація з радіацією у Нікополі

08:25 Нові тарифи на комуналку — хто повторно має звернутись до ПФУ за субсидією

Ексклюзив

06:48 Ілюзії про Росію розвіяли ціни, але контроль досі жахливий — як живе окупований Крим

06:40 Ціни за 1 кг металобрухту в Україні — скільки коштує чормет у серпні

9 серпня 2024

06:40 Скільки коштує золото в Україні — ціни за 1 г дорогоцінних металів у серпні

Новина з відео

06:05 Заборона Telegram в Україні – чому месенджер не заблокують та що кажуть в парламенті

8 серпня 2024
Ексклюзив

18:18 Нашестя змій в Одесі — яку становлять загрозу для людини

06:40 Ціни на латунь у серпні — скільки коштують кольорові метали в Україні

Новина з відео

06:03 Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні

7 серпня 2024
Ексклюзив

18:13 Прифронтовий бичок та ізмаїльські кавуни — що продають на одеському "Привозі"

06:40 Ціни на 1 кг брухту кольорових металів у серпні — скільки в Україні коштує алюміній

6 серпня 2024
Ексклюзив

19:03 Затримання на одеських вулицях та в транспорті — що потрібно знати під час спілкування з ТЦК

Text

08:00 Полонені кадирівці в Курську та екстрена заява Зеленського — ефір Ранок.LIVE

11 серпня 2024
Text

22:11 Генерал Романенко назвав ймовірну ціль наступу на Курську область

Text

17:22 Експолонений військовий відповів, чому росіяни застосовують тортури проти українців

Text

14:13 Стікав кров'ю два дні — експолонений розповів про лікування в російському шпиталі

10 серпня 2024
Text

23:52 Російський опозиціонер відповів, чи піде Путін на переговори після ситуації в Курській області

Text

17:09 Військовий ЗСУ поділився жахами перебування в російському полоні — ексклюзив Новини.LIVE

Text

14:22 Їх цьому вчать — офіцер ЗСУ розкрив подробиці садизму з боку окупантів до українців

9 серпня 2024
Text

23:24 Звільнений захисник заявив, що влада повинна будь-яким шляхом повернути полонених

Text

22:52 Офіцер ЗСУ подякував Зеленському за повернення з полону

Text

21:12 Нардеп спрогнозував кілька сценаріїв розвитку подій у Курській області

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

22:23 Відмовився підписати повістку та не з'явився у ТЦК — що вирішив суд

1 серпня 2024

08:31 Зінченко залишає Арсенал — українця хоче підписати чемпіон із популярної ліги

5 серпня 2024

05:27 "Азову" потрібні водії бензовозів — які вимоги та умови

7 серпня 2024

09:31 Бущан переходить у відомий клуб — Динамо готує трансфер

8 серпня 2024

22:47 Українці заплатять за електрику 20 грн/кВт-год — кого торкнувся підвищений тариф

2 серпня 2024

09:01 Евертон вирішив продати Миколенка — з'явився новий претендент на українця

1 серпня 2024

03:20 Ледачий домашній медовик за 10 хвилин — простий і швидкий рецепт

31 липня 2024

08:43 Забарний стане частиною нового проєкту в амбітному італійському клубі

8 серпня 2024

10:01 Китайська гімнастка стала зіркою Олімпіади через вчинок на церемонії нагородження

9 серпня 2024

11:52 Їхала до України із 40 тисячами доларів — на кордоні з Одещиною затримали громадянку Молдови