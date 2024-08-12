Пожар на ЗАЭС — какая ситуация с радиацией в Никополе

Пожар на ЗАЭС. Фото: скриншот с видео

На Запорожской атомной электростанции прекратился пожар, который вспыхнул в воскресенье, 11 августа. Пока уровень радиации на Никопольщине в норме.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в понедельник, 12 августа.

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"Пожар на территории Запорожской АЭС прекратился. Уровень радиации на Никопольщине в норме. Держим ситуацию на контроле", — говорится в сообщении Лысака.

Скриншот сообщения Сергея Лысака

В то же время в ГСЧС сообщили, что радиационная ситуация на территории Украины стабильная — превышений не зафиксировано.

"По состоянию на 00:00 12 августа изменений радиационного состояния в районе Запорожской АЭС не обнаружено. Радионуклиды техногенного происхождения, свидетельствующие о нарушении безопасного функционирования АЭС в Украине или трансграничном переносе, не зафиксированы", — пояснили спасатели.

В то же время там добавили, что в настоящее время посты Укргидрометцентра вблизи ЗАЭС продолжают усиленный мониторинг и оперативно отслеживают состояние радиационного фона.