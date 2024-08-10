В Ужгороде женщина незаконно получила 350 тыс. грн от государства как одинокая мать

Судебное заседание. Иллюстративное фото: Апелляционный суд Винницы

В Закарпатской области женщина незаконно получала социальную помощь, как мать-одиночка. В общей сложности таким образом ей было выплачено 350 тысяч гривен, гражданку судили.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений

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Детали дела

В Ужгороде многодетная мать незаконного получила 350 тысяч гривен социальной помощи, как мать-одиночка. Но она скрыла от соцзащиты тот факт, что проживает с отцом детей в гражданском браке и совместно ведет с ним хозяйство. Потому она не имела права на получение таких выплат.

Полиция возбудила уголовное дело по факту мошенничества, обвиняемая заключила соглашение с прокурором о признании виновности.

Решение суда

Во время суда она была признана виновной, ей назначили два года тюрьмы, но освободили от отбывания с годовым испытательным сроком.

Теперь гражданка должна вернуть управлению соцзащиты незаконно полученные денежные средства.