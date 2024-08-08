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На Закарпатті чоловік підкупив прикордонника і допоміг ухилянту втекти — яке рішення прийняв суд

8 серпня 2024 23:53
Улинець Юлія - редактор
Улинець Юлія
редактор
Житель Ужгорода уник ув’язнення за переправлення ухилянта за кордон
Судове засідання. Ілюстративне фото: UA Полтава
Улинець Юлія - редактор
Улинець Юлія
редактор

На Закарпатті чоловік допоміг переправити ухилянта за кордон, підкупивши прикордонника. Ужгородський міськрайонний суд виніс вирок фігуранту — він сплатить 17 тисяч гривень штрафу, а від тюремного ув’язнення за переправлення ухилянта його звільнив суд, призначивши умовне покарання.

Про це йдеться у вироку, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

До уродженця Ужгорода у грудні 2023 року звернувся знайомий призовного віку, який хотів перетнути кордон. Фігурант заявив, що за 4 тисячі доларів зможе організувати для нього незаконний перетин кордону.

Обвинувачений через своїх знайомих отримав контакти прикордонника, з яким вони домовились про організацію незаконного перетин кордону для клієнта. Із 4 тисяч доларів закарпатець мав передати 3 тисячі доларів прикордоннику та залишок залишити собі.

Прикордонник брав безпосередню участь у переправленні військовозобов’язаного до Словаччини поза пунктом пропуску, але не зміг довести злочин до кінця, бо їх затримали прикордонники. Щодо фігуранта порушили кримінальні справи за ч.3 ст.332 ККУ та ч.1 ст.369 ККУ. Обвинувачений уклав угоду про визнання винуватості з прокурором, а також у матеріалах справи вказано, що він перерахував 90 тисяч гривень на користь ЗСУ.

Рішення суду

Суддя визнала чоловіка винним у незаконному переправлення ухилянта за кордон та підкупі прикордонника. За дачу хабара закарпатець має сплатити 17 тисяч гривень штрафу, а щодо іншого правопорушення, то йому призначили п’ять років тюрми з забороною працювати на певних посадах три роки, але звільнили від тюремного ув’язнення з дворічним іспитовим терміном. Вирок ще можна оскаржити.

Справу щодо прикордонника мали б розглянути окремо.

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