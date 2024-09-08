Як суд покарав жителя Закарпатської області, який покусав свою дружину

Суддя. Фото ілюстративне: marganetz.wordpress.com

У Закарпатській області чоловік під час конфлікту зі своєю дружиною двічі вкусив її. Унаслідок цього жінка зазнала тілесних ушкоджень.

Про це йдеться у вироку, який Великоберезнянський районний суд Закарпатської області ухвалив у понеділок, 2 вересня.

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Деталі справи

Інцидент стався ввечері 12 серпня. Близько 21:42 порушник зайшов до будинку, де перебувала його дружина та почав із нею конфліктувати. Під час сварки чоловік, тримаючи жінку за волосся, двічі вкусив її за спину. Через це на тілі потерпілої залишилися дугоподібні садна біля лопатки та в ділянці правої нирки.

Рішення суду

У суді фігурант визнав свою провину. За умисне завдання легкого тілесного ушкодження суд призначив йому сто годин громадських робіт. Наразі вирок ще не набув законної чинності. Упродовж 30 днів від дня проголошення його можна оскаржити шляхом подачі апеляції.