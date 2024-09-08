Как суд наказал жителя Закарпатской области, который покусал свою жену

Судья. Фото иллюстративное: marganetz.wordpress.com

В Закарпатской области мужчина во время конфликта со своей женой дважды укусил ее. В результате женщина получила телесные повреждения.

Об этом говорится в приговоре, который Великоберезнянский районный суд Закарпатской области вынес в понедельник, 2 сентября.

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Детали дела

Инцидент произошел вечером 12 августа. Около 21:42 нарушитель вошел в дом, где находилась его жена, и стал с ней конфликтовать. Во время ссоры мужчина, держа женщину за волосы, дважды укусил ее за спину. Из-за этого на теле пострадавшей остались дугообразные ссадины у лопатки и в области правой почки.

Решение суда

В суде фигурант признал свою вину. За преднамеренное нанесение легкого телесного повреждения суд назначил ему сто часов общественных работ. На данный момент приговор еще не вступил в законную силу. В течение 30 дней со дня провозглашения его можно оспорить путем подачи апелляции.