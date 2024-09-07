Поліцейський на Закарпатті отримав опіки, рятуючи дитину від батька-підпалювача

Поліцейський, який врятував дитину від агресивного батька. Фото: скриншот з відео

На Закарпатті поліцейський отримав опіки, коли рятував дитину від агресивного батька. Чоловік погрожував підпалити себе та будинок.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції у Telegram у суботу, 7 вересня.

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"Через ревнощі до дружини чоловік погрожував підпалити себе, а також будинок, у якому проживають ще кілька сімей. Коли наряд поліції прибув на місце події, порушник встиг підпалити дитячий візочок та виніс на подвірʼя газовий балон, і відкрив вентиль на ньому", — йдеться у повідомленні.

Поруч з чоловіком перебував його малолітній син. Поки один з правоохоронців вів перемовини, інший 21-річний поліцейський обійшов будинок та зміг вихопити газовий балон. Він відштовхнув його на безпечну для інших людей відстань.

Однак в цей момент сталося загоряння, внаслідок якого правоохоронець отримав опіки рук та ніг.

Фігуранта затримали. Внаслідок інциденту ніхто з цивільних не постраждав.