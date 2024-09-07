Поліцейський на Закарпатті отримав опіки, рятуючи дитину від батька-підпалювача

На Закарпатті поліцейський отримав опіки, рятуючи дитину від агресивного батька
На Закарпатті поліцейський отримав опіки, коли рятував дитину від агресивного батька. Чоловік погрожував підпалити себе та будинок.
Про це повідомила пресслужба Нацполіції у Telegram у суботу, 7 вересня.
Порятунок дитини на Закарпатті
"Через ревнощі до дружини чоловік погрожував підпалити себе, а також будинок, у якому проживають ще кілька сімей. Коли наряд поліції прибув на місце події, порушник встиг підпалити дитячий візочок та виніс на подвірʼя газовий балон, і відкрив вентиль на ньому", — йдеться у повідомленні.
Поруч з чоловіком перебував його малолітній син. Поки один з правоохоронців вів перемовини, інший 21-річний поліцейський обійшов будинок та зміг вихопити газовий балон. Він відштовхнув його на безпечну для інших людей відстань.
Однак в цей момент сталося загоряння, внаслідок якого правоохоронець отримав опіки рук та ніг.
Фігуранта затримали. Внаслідок інциденту ніхто з цивільних не постраждав.
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