На Закарпатті споживачі електроенергії отримали повідомлення про мільйонний борг

Закарпатці отримали повідомлення про мільйонні борги за електроенергію
Через збій у програмному забезпеченні провайдера зв'язку мешканці Закарпаття отримали повідомлення з некоректною інформацією про борги за електроенергію. Наразі проводиться коригування даних.
Про це повідомила пресслужба ТОВ "Закарпаттяенергозбут" у четвер, 8 серпня.
Збій у програмному забезпеченні провайдера зв’язку
Мешканці Закарпаття отримали повідомлення у якому йдеться про те, що їхній борг за електроенергію становить понад 230 мільйонів гривень.
В ТОВ "Закарпаттяенергозбут" зазначили, що відбувся збій у програмному забезпеченні провайдера зв'язку у зв'язку з яким споживачі отримали повідомлення в яких замість стану рахунку (суми заборгованості) вказано номер особового рахунку.
"Наразі триває коригування повідомлення. Невдовзі всі споживачі отримують вірну інформацію про стан рахунку. Приносимо свої вибачення за технічний збій", — повідомили в компанії.
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