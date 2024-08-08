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Закарпатці отримали повідомлення про мільйонні борги за електроенергію

8 серпня 2024 14:23
Валерія Барановська - редактор
На Закарпатті споживачі електроенергії отримали повідомлення про мільйонний борг
Платіжки за комунальні послуги. Фото: Новини.LIVE
Валерія Барановська - редактор

Через збій у програмному забезпеченні провайдера зв'язку мешканці Закарпаття отримали повідомлення з некоректною інформацією про борги за електроенергію. Наразі проводиться коригування даних.

Про це повідомила пресслужба ТОВ "Закарпаттяенергозбут" у четвер, 8 серпня.

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Мешканці Закарпаття отримали повідомлення у якому йдеться про те, що їхній борг за електроенергію становить понад 230 мільйонів гривень.

Збій на Закрпатті
Повідомлення, яке отримали закарпатці. Фото: Закарпаттяенергозбут

В ТОВ "Закарпаттяенергозбут" зазначили, що відбувся збій у програмному забезпеченні провайдера зв'язку у зв'язку з яким споживачі отримали повідомлення в яких замість стану рахунку (суми заборгованості) вказано номер особового рахунку. 

"Наразі триває коригування повідомлення. Невдовзі всі споживачі отримують вірну інформацію про стан рахунку. Приносимо свої вибачення за технічний збій", — повідомили в компанії.

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