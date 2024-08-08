Житель Ужгорода избежал заключения за переправку уклониста за границу

Судебное заседание. Иллюстративное фото: UA Полтава

На Закарпатье мужчина помог переправить уклониста за границу, подкупив пограничника. Ужгородский горрайонный суд вынес приговор фигуранту — он заплатит 17 тысяч гривен штрафа, а от тюремного заключения за переправку уклоняющего его уволил суд, назначив условное наказание.

Об этом говорится в приговоре, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

К уроженцу Ужгорода в декабре 2023 года обратился знакомый призывного возраста, который хотел пересечь границу. Фигурант заявил, что за 4 тысячи долларов сможет организовать для него незаконное пересечение границы.

Обвиняемый через своих знакомых получил контакты пограничника, с которым они договорились об организации незаконного пересечения границы для клиента. Из 4 тысяч долларов закарпатец должен передать 3 тысячи долларов пограничнику и остаток оставить себе.

Пограничник принимал непосредственное участие в переправке военнообязанного в Словакию вне пункта пропуска, но не смог довести преступление до конца, потому что их задержали пограничники. В отношении фигуранта возбудили уголовные дела по ч.3 ст.332 УКУ и ч.1 ст.369 УКУ. Обвиняемый заключил соглашение о признании виновности с прокурором, а также в делах указано, что он перечислил 90 тысяч гривен в пользу ВСУ.

Решение суда

Судья признала мужчину виновным в незаконной переправке уклоняющегося за границу и подкупе пограничника. За дачу взятки закарпатец должен оплатить 17 тысяч гривен штрафа, а в отношении другого правонарушения, ему назначили пять лет тюрьмы с запретом работать на определенных должностях три года, но освободили от тюремного заключения с двухлетним испытательным сроком. Приговор еще можно оспорить.

Дело в отношении пограничника должны рассмотреть отдельно.