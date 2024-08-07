Мешканець Закарпаття отримав другий вирок за ухилення від мобілізації

Суддя зачитує ухвалу суду. Фото: УНІАН

Іршавський районний суд Закарпатської області виніс вирок місцевому мешканцю, який вдруге ухилився від мобілізації під час воєнного стану. Військовозобов’язаному спершу призначили умовний термін, після другого порушення його засудили до тюремного увʼязнення.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

Уродженець міста Іршава у червні 2023 року під особистий підпис отримав повістку про необхідність прийти у ТЦК на відправку до військової частини. Військовозобов’язаний проігнорував її та у вказаний день не прийшов до військкомату.

Це уже вдруге закарпатець не прийшов у ТЦК після вручення повістки. Відповідно, щодо нього вдруге порушили кримінальну справу за ухилення від мобілізації.

У липні 2023 року чоловіку винесли вирок за ухилення від мобілізації, призначивши три роки тюрми, але звільнили від відбування покарання, встановивши рік іспитового терміну. З судового реєстру відомо, що цей вирок оскаржує прокуратура.

Рішення суду

У серпні 2024 року Іршавський райсуд розглянув другу кримінальну справу щодо фігуранта, який знову не прийшов у ТЦК та ухилився від мобілізації. Суддя визнала чоловіка винним у кримінальному правопорушенні, призначивши йому три роки та два місяці тюрми, врахувавши невідбуте покарання. Вирок ще можна оскаржити.