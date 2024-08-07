Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Україна arrow На Закарпатті чоловік вдруге ухилився від мобілізації — як його покарав суд arrow

На Закарпатті чоловік вдруге ухилився від мобілізації — як його покарав суд

7 серпня 2024 23:53
Улинець Юлія - редактор
Улинець Юлія
редактор
Мешканець Закарпаття отримав другий вирок за ухилення від мобілізації
Суддя зачитує ухвалу суду. Фото: УНІАН
Улинець Юлія - редактор
Улинець Юлія
редактор

Іршавський районний суд Закарпатської області виніс вирок місцевому мешканцю, який вдруге ухилився від мобілізації під час воєнного стану. Військовозобов’язаному спершу призначили умовний термін, після другого порушення його засудили до тюремного увʼязнення.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Читайте також:

Деталі справи

Уродженець міста Іршава у червні 2023 року під особистий підпис отримав повістку про необхідність прийти у ТЦК на відправку до військової частини. Військовозобов’язаний проігнорував її та у вказаний день не прийшов до військкомату.

Це уже вдруге закарпатець не прийшов у ТЦК після вручення повістки. Відповідно, щодо нього вдруге порушили кримінальну справу за ухилення від мобілізації.

У липні 2023 року чоловіку винесли вирок за ухилення від мобілізації, призначивши три роки тюрми, але звільнили від відбування покарання, встановивши рік іспитового терміну. З судового реєстру відомо, що цей вирок оскаржує прокуратура.

Рішення суду

У серпні 2024 року Іршавський райсуд розглянув другу кримінальну справу щодо фігуранта, який знову не прийшов у ТЦК та ухилився від мобілізації. Суддя визнала чоловіка винним у кримінальному правопорушенні, призначивши йому три роки та два місяці тюрми, врахувавши невідбуте покарання. Вирок ще можна оскаржити.

Також важливі новини дня по темі:

суд правосуддя Закарпаття військовий призов мобілізація військовозобов'язані ухилянти судові рішення

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

00:31 Хижняк приніс Україні третю золоту медаль Олімпійських ігор

00:30 Повістка під час оформлення відстрочки — чи законно це

00:24 Одна АЕС коштує мільярди — в Укренерго зазначили про важливість "пред’явлення чека" РФ

00:17 Обмежено придатні на передовій — чи законно це

00:09 Росіяни скаржаться на мародерство з боку своїх же військ на Бєлгородщині — перехоплення ГУР

В ДПСУ назвали кількість чоловіків, які загинули у водах Тиси з початку вторгнення Росії - 80x80

В ДПСУ назвали кількість чоловіків, які загинули у водах Тиси з початку вторгнення Росії

00:09 Зеленський вніс до ВР законопроєкт про множинне громадянство

7 серпня 2024
Text

23:58 Україна не готова до зими — експерт заявив, що 85% тепломереж потребують заміни

23:58 В лавах ЗСУ налічують вже близько 20 жінок з місць позбавлення волі — чим вони займаються

23:53 На Закарпатті чоловік вдруге ухилився від мобілізації — як його покарав суд

23:38 Україна сама вирішує, як їй поводитися — в Держдепі США відреагували на події в Курській області

00:31 Хижняк приніс Україні третю золоту медаль Олімпійських ігор

00:30 Повістка під час оформлення відстрочки — чи законно це

00:24 Одна АЕС коштує мільярди — в Укренерго зазначили про важливість "пред’явлення чека" РФ

00:17 Обмежено придатні на передовій — чи законно це

00:09 Росіяни скаржаться на мародерство з боку своїх же військ на Бєлгородщині — перехоплення ГУР

В ДПСУ назвали кількість чоловіків, які загинули у водах Тиси з початку вторгнення Росії - 80x80

В ДПСУ назвали кількість чоловіків, які загинули у водах Тиси з початку вторгнення Росії

00:09 Зеленський вніс до ВР законопроєкт про множинне громадянство

7 серпня 2024

23:58 В лавах ЗСУ налічують вже близько 20 жінок з місць позбавлення волі — чим вони займаються

23:53 На Закарпатті чоловік вдруге ухилився від мобілізації — як його покарав суд

23:38 Україна сама вирішує, як їй поводитися — в Держдепі США відреагували на події в Курській області

23:33 У Зеленського пояснили, як ситуація в Курську вплине на ймовірні перемовини з Росією

Ексклюзив

18:13 Прифронтовий бичок та ізмаїльські кавуни — що продають на одеському "Привозі"

06:40 Ціни на 1 кг брухту кольорових металів у серпні — скільки в Україні коштує алюміній

6 серпня 2024
Ексклюзив

19:03 Затримання на одеських вулицях та в транспорті — що потрібно знати під час спілкування з ТЦК

06:40 Ціни на кольорові метали в Україні — скільки коштує 1 кг міді у серпні

06:30 В Україні обвалилися ціни на кукурудзу — скільки коштують зернові у серпні

5 серпня 2024
Ексклюзив

18:47 Чи потрібні Одесі Пушкін, Бабель та Жванецький — скандал навколо деколонізації

06:40 Скільки коштує брухт в Україні — ціни на 1 кг чормету в серпні

Новина з відео

06:13 Підвищення податків в Україні — за що заплатимо більше та чому цілі галузі можуть піти в тінь

05:56 У Києві ростуть ціни на оренду квартир — як у столиці змінилась вартість житла у серпні

05:06 Дешевше вже не буде — як в Україні зміниться курс долара до кінця літа та що на нього впливає

Text

23:58 Україна не готова до зими — експерт заявив, що 85% тепломереж потребують заміни

Text

22:52 Як проходять навчання в Третій штурмовій бригаді — ексклюзив від Новини.LIVE

Text

20:54 Експерт заявив, що хлібобулочна галузь працює в збиток

Text

19:53 Нардеп пояснив, чи можуть сподіватися на демобілізацію бійці 18-25 років

Text

17:50 Евакуація з Курська та важливий наказ Зеленського — ефір Вечір.LIVE

В ДПСУ назвали кількість чоловіків, які загинули у водах Тиси з початку вторгнення Росії - 80x80

В ДПСУ назвали кількість чоловіків, які загинули у водах Тиси з початку вторгнення Росії

Text

17:36 Український військовий прокоментував заворушення в Курській області

Text

14:53 Військове керівництво розглядає можливість демобілізації та регулярних ротацій

Text

14:28 Нардеп відповів, чи демобілізують молодих військових у разі заборони мобілізації до 25 років

Text

13:36 Камельчук пояснив, чому до ЗСУ потрапляє неякісна продукція

Text

13:00 Збиття російського Мі-8 та бої в Курській області — ефір День.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:09 Батько підозрюваного у вбивстві Фаріон прокоментував затримання сина

26 липня 2024

13:08 Клименко розсекретив, про що писав у прощальному листі підозрюваний у вбивстві Фаріон

1 серпня 2024

08:31 Зінченко залишає Арсенал — українця хоче підписати чемпіон із популярної ліги

26 липня 2024

18:47 Де служать колишні обмежено придатні, мобілізовані до лав ЗСУ — перелік посад

5 серпня 2024

05:27 "Азову" потрібні водії бензовозів — які вимоги та умови

2 серпня 2024

09:01 Евертон вирішив продати Миколенка — з'явився новий претендент на українця

1 серпня 2024

03:20 Ледачий домашній медовик за 10 хвилин — простий і швидкий рецепт

31 липня 2024

08:43 Забарний стане частиною нового проєкту в амбітному італійському клубі

26 липня 2024

13:32 Чи скасують підвищення цін на електрику — відповідь Зеленського

25 липня 2024

12:35 Нагрівайтеся, поки спека — народний синоптик Діденко попередила про різку зміну погоди