Військові спростували інформацію про мобілізацію студента у потязі на Закарпатті

Прикордонник, який підійшов до студентів у потязі. Фото: Голос Карпат

В Оперативному командуванні "Захід" спростували інформацію про мобілізацію першокурсників у потязі, пояснивши, що на фото були прикордонники, а не військовослужбовці ТЦК. У командуванні наголосили на частому поширенні неправдивих новин про територіальні центри комплектування.

Про це повідомила пресслужба Оперативного командування "Захід" у Telegram у середу, 7 серпня.

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Оперативне командування "Захід" спростувало інформацію про те, що військовослужбовці ТЦК мобілізували першокурсників у потязі.

"Чи буде хоч один день, щоб журналісти не опублікували недостовірну інформацію про ТЦК? Якщо і буде, то явно не сьогодні", — зазначили у пості.

Вони пояснили, що люди, які були на фото у потязі — це прикордонники, які перевіряють документи, а не військовослужбовці ТЦК, які мобілізують громадян.

Допис ОК "Захід". Фото: скриншот

Раніше видання "Голос Карпат" опублікували інформацію про те, що на одній із зупинок поїзда, працівники ТЦК нібито зайшли всередину транспортного засобу й почали там здійснювати перевірку усіх пасажирів. Пізніше вони підійшли до двох студентів та попросили їх вийти разом із ними із потягу для уточнення даних.