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В Закарпатье мужчина второй раз уклонился от мобилизации — как его наказал суд

7 августа 2024 23:53
Улинец Юлия - редактор
Улинец Юлия
редактор
Житель Закарпатья получил второй приговор за уклонение от мобилизации
Судья зачитывает определение суда. Фото: УНИАН
Улинец Юлия - редактор
Улинец Юлия
редактор

Иршавский районный суд Закарпатской области вынес приговор местному жителю, который вторично уклонился от мобилизации во время военного положения. Военнообязанному сначала назначили условный срок, после второго нарушения его приговорили к тюремному заключению.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

Уроженец города Иршава в июне 2023 под личную подпись получил повестку о необходимости прийти в ТЦК на отправку в воинскую часть. Военнообязанный проигнорировал ее и в указанный день не пришел в военкомат.

Это уже второй раз закарпатец не пришел в ТЦК после вручения повестки. Соответственно в отношении него вторично возбудили уголовное дело за уклонение от мобилизации.

В июле 2023 года мужчине вынесли приговор за уклонение от мобилизации, назначив три года тюрьмы, но освободив от отбывания наказания, установив год испытательного срока. Из судебного реестра известно, что этот приговор оспаривается прокуратурой.

Решение суда

В августе 2024 года Иршавский райсуд рассмотрел второе уголовное дело в отношении фигуранта, который снова не пришел в ТЦК и уклонился от мобилизации. Судья признала мужчину виновным в уголовном правонарушении, назначив ему три года и два месяца тюрьмы, учитывая несостоявшееся наказание. Приговор еще можно оспорить.

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