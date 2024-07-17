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На Закарпатті митник не помітив бус із технікою Apple на 14 млн грн — що вирішив суд

17 липня 2024 15:14
Галина Шподарева - редактор
Контрабанда айфонів на 14 млн — суд виправдав митника
Вилучення техніки Apple. Фото: Закарпатська обласна прокуратура
Галина Шподарева - редактор

На Закарпатті суд виправдав заступника начальника митного поста "Лужанка", якого звинувачували у службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки. Суд не встановив зв’язку між  виявленням поліцією партії iPhone на 14 мільйонів гривень у мікроавтобусі через 10 хвилин після в’їзду автівки того ж кольору і модифікації в Україну.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

Як стало відомо, 30 червня 2022 року близько 18:30 у пункт пропуску "Лужанка" на кордоні з Угорщиною прибув Mercedes-Benz Sprinter. Водій обрав "зелений коридор" для проходження митного контролю і о 18:43 в’їхав на територію України. Майже відразу мікроавтобус зупинили поліцейські та знайшли там понад 2,5 тисячі телефонів, годинників та ноутбуків Apple загальною вартістю 14 млн грн. Потім у суді прокуратура просила стягнути цю суму із заступника начальника митного поста "Лужанка". 

В судовому засіданні митник свою провину не визнав та зазначив, що не має відношення до оформлення мікроавтобуса із контрабандою.

У суді не вдалося встановити, чи номерний знак Mercedes-Benz Sprinter, що зупинила поліція, збігається з номерним знаком Mercedes-Benz Sprinter того ж кольору і модифікації, який перетнув кордон. Також суддя зазначив, що працівники митниці мали право не проводити поглибленого огляду мікроавтобуса.

Вирок суду

"Досліджені судом наведені докази не встановлюють факт перетину державного кордону 30.06.2022 року о 18:33 автомобіля марки Mercedes-Benz Sprinter 316 CDI, білого кольору, із державним номерним знаком в міжнародному пункті пропуску "Лужанка" Закарпатської митниці. Суд приходить до висновку, що органом досудового розслідування не доведено причинний зв’язок між діянням і наслідком інкримінованого обвинуваченому кримінального правопорушення", — йдеться у вироку.

Суд виправдав митника та залишив без розгляду позов Закарпатської обласної прокуратури про стягнення з обвинуваченого на користь Державної митної служби матеріальних збитків, завданих внаслідок кримінального правопорушення в розмірі 14 млн грн.

На Закарпатті митник не помітив бус із технікою Apple на 14 млн грн – що вирішив суд - фото 1
Рішення суду. Фото: скриншот

 

Нагадаємо, в Одеській області через пункт пропуску "Орлівка" водій вантажівки хотів провезти 22 тонни деталей для автівок. Однак під час митного контролю виявилось, що товар був виготовлений в Росії, тож ввезенню на територію України не підлягає. Наразі деталі вилучили, а самого водія очікує штраф.

Також ми повідомляли, що на Івано-Франківській митниці один з чиновників вимагав хабарі з імпортерів. Він обіцяв не створювати проблем підприємцям, якщо отримає плату.

Раніше правоохоронці затримали керівників Департаменту Держмитслужби на корупційній схемі. Вони "обклали даниною" регіональні митниці.

суд контрабанда Митна служба Закарпаття митниця судові рішення

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