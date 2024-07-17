Контрабанда айфонів на 14 млн — суд виправдав митника

Вилучення техніки Apple. Фото: Закарпатська обласна прокуратура

На Закарпатті суд виправдав заступника начальника митного поста "Лужанка", якого звинувачували у службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки. Суд не встановив зв’язку між виявленням поліцією партії iPhone на 14 мільйонів гривень у мікроавтобусі через 10 хвилин після в’їзду автівки того ж кольору і модифікації в Україну.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

Як стало відомо, 30 червня 2022 року близько 18:30 у пункт пропуску "Лужанка" на кордоні з Угорщиною прибув Mercedes-Benz Sprinter. Водій обрав "зелений коридор" для проходження митного контролю і о 18:43 в’їхав на територію України. Майже відразу мікроавтобус зупинили поліцейські та знайшли там понад 2,5 тисячі телефонів, годинників та ноутбуків Apple загальною вартістю 14 млн грн. Потім у суді прокуратура просила стягнути цю суму із заступника начальника митного поста "Лужанка".

В судовому засіданні митник свою провину не визнав та зазначив, що не має відношення до оформлення мікроавтобуса із контрабандою.

У суді не вдалося встановити, чи номерний знак Mercedes-Benz Sprinter, що зупинила поліція, збігається з номерним знаком Mercedes-Benz Sprinter того ж кольору і модифікації, який перетнув кордон. Також суддя зазначив, що працівники митниці мали право не проводити поглибленого огляду мікроавтобуса.

Вирок суду

"Досліджені судом наведені докази не встановлюють факт перетину державного кордону 30.06.2022 року о 18:33 автомобіля марки Mercedes-Benz Sprinter 316 CDI, білого кольору, із державним номерним знаком в міжнародному пункті пропуску "Лужанка" Закарпатської митниці. Суд приходить до висновку, що органом досудового розслідування не доведено причинний зв’язок між діянням і наслідком інкримінованого обвинуваченому кримінального правопорушення", — йдеться у вироку.

Суд виправдав митника та залишив без розгляду позов Закарпатської обласної прокуратури про стягнення з обвинуваченого на користь Державної митної служби матеріальних збитків, завданих внаслідок кримінального правопорушення в розмірі 14 млн грн.

Рішення суду. Фото: скриншот

Нагадаємо, в Одеській області через пункт пропуску "Орлівка" водій вантажівки хотів провезти 22 тонни деталей для автівок. Однак під час митного контролю виявилось, що товар був виготовлений в Росії, тож ввезенню на територію України не підлягає. Наразі деталі вилучили, а самого водія очікує штраф.

Також ми повідомляли, що на Івано-Франківській митниці один з чиновників вимагав хабарі з імпортерів. Він обіцяв не створювати проблем підприємцям, якщо отримає плату.

Раніше правоохоронці затримали керівників Департаменту Держмитслужби на корупційній схемі. Вони "обклали даниною" регіональні митниці.