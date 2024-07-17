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На Закарпатье таможенник не заметил бус с техникой Apple на 14 млн грн — что решил суд

17 июля 2024 15:14
Галина Шподарева - редактор
Контрабанда айфонов на 14 млн — суд оправдал таможенника
Изъятие техники Apple. Фото: Закарпатская областная прокуратура
Галина Шподарева - редактор

На Закарпатье суд оправдал заместителя начальника таможенного поста "Лужанка", которого обвиняли в служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия. Суд не установил связи между обнаружением полицией партии iPhone на 14 миллионов гривен в микроавтобусе через 10 минут после въезда автомобиля того же цвета и модификации в Украину. —

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений

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Детали дела

Как стало известно, 30 июня 2022 около 18:30 в пункт пропуска "Лужанка" на границе с Венгрией прибыл Mercedes-Benz Sprinter. Водитель выбрал "зеленый коридор" для прохождения таможенного контроля и в 18:43 въехал на территорию Украины. Почти сразу микроавтобус остановили полицейские и нашли там более 2,5 тысячи телефонов, часов и ноутбуков Apple общей стоимостью 14 миллионов гривен. Затем в суде прокуратура просила взыскать эту сумму с заместителя начальника таможенного поста "Лужанка".

В судебном заседании таможенник свою вину не признал и отметил, что не имеет отношения к оформлению микроавтобуса с контрабандой.

В суде не удалось установить, совпадает ли номерной знак Mercedes-Benz Sprinter, который остановила полиция, с номерным знаком Mercedes-Benz Sprinter того же цвета и модификации, который пересек границу. Также судья отметил, что работники таможни имели право не проводить углубленного осмотра микроавтобуса.

Приговор суда

"Исследованные судом приведенные доказательства не устанавливают факт пересечения государственной границы 30.06.2022 года в 18:33 часов автомобиля марки Mercedes-Benz Sprinter 316 CDI, белого цвета, с государственным номерным знаком в международном пункте пропуска "Лужанка" Закарпатской таможни. Суд приходит к выводу, что органом досудебного расследования не доказана причинная связь между деянием и следствием инкриминируемого обвиняемому уголовного преступления", — говорится в приговоре.

Суд оправдал таможенника и оставил без рассмотрения иск Закарпатской областной прокуратуры о взыскании с обвиняемого в пользу Государственной таможенной службы материального ущерба, причиненного в результате уголовного преступления в размере 14 миллионов гривен.

В Закарпатье таможенник не заметил бус с техникой Apple на 14 млн грн – что решил суд - фото 1
Решение суда. Фото: скриншот

 

Напомним, в Одесской области через пункт пропуска "Орловка" водитель грузовика хотел провезти 22 тонны деталей для автомобилей. Однако во время таможенного контроля оказалось, что товар был изготовлен в России, поэтому ввозу на территорию Украины не подлежит. Детали изъяли, а самого водителя ожидает штраф.

Также мы сообщали, что на Ивано-Франковской таможне один из чиновников требовал взятки с импортеров. Он обещал не создавать проблем предпринимателям, если получит жалованье.

Ранее правоохранители задержали руководителей Департамента Гостаможслужбы на коррупционной схеме. Они "обложили данью" региональные таможни.

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