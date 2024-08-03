В Україні судили матір підлітка, який переплавляв ухилянтів за кордон

Засідання суду. Ілюстративне фото: Вечірній Київ

Рахівський районний суд Закарпатської області визнав винною місцеву мешканку у неналежному виконанні батьківських обов'язків. Її 15-річний син був затриманий за участь у незаконному переправленні чоловіків призовного віку за кордон.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

У ніч з 18 на 19 травня близько 03:00 неповнолітнього сина жінки було затримано за сприяння у нелегальному переправленні осіб за кордон. Оскільки підліток є неповнолітнім, поліція склала на жінку протокол за неналежне виконання батьківських обов'язків, зазначаючи, що вона "ухилялася від забезпечення необхідних умов виховання" свого сина.

Рішення суду

Мати не з'явилася на засідання суду і не подала жодних письмових заяв чи клопотань. Суддя винесла рішення, згідно з яким жінка повинна сплатити штраф у розмірі 1700 гривень і 605 гривень судового збору. Це рішення можна оскаржити в установленому порядку.