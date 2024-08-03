В Украине судили мать подростка, который переплавлял уклонистов за границу

Заседание суда. Иллюстративное фото: Вечерний Киев

Раховский районный суд Закарпатской области признал виновной местную жительницу в ненадлежащем исполнении родительских обязанностей. Ее 15-летний сын был задержан за участие в незаконной переправке мужчин призывного возраста за границу.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

В ночь с 18 на 19 мая около 03:00 несовершеннолетний сын женщины был задержан при содействии в нелегальной переправке лиц за границу. Поскольку подросток несовершеннолетний, полиция составила на женщину протокол за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей, отмечая, что она "уклонялась от обеспечения необходимых условий воспитания" своего сына.

Решение суда

Мать не явилась на заседание суда и не подала никаких письменных заявлений или ходатайств. Судья вынесла решение, согласно которому женщина должна уплатить штраф в размере 1700 гривен и 605 гривен судебного сбора. Это решение можно обжаловать в установленном порядке.