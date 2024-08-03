Двічі відмовився проходити ВЛК — як чоловіка покарав суд

Судове засідання. Ілюстративне фото: zr.su.court.gov.ua

Ужгородський міськрайонний суд Закарпатської області ухвалив вирок щодо місцевого мешканця. Його визнали винним в ухиленні від військового обліку.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

У грудні 2023 року чоловіка доставили до територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Йому двічі запропонували пройти військово-лікарську комісію. Проте чоловік відмовився від огляду.

Внаслідок відмови від проходження військово-лікарської комісії проти чоловіка була порушена кримінальна справа за ухилення від військового обліку.

Рішення суду

Судовий процес проходив у спрощеному порядку. Обвинувачений повністю визнав свою провину. Суддя, ознайомившись із усіма матеріалами справи, виніс рішення про накладення штрафу в розмірі 5100 грн. Це рішення може бути оскаржене.