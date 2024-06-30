Прикордонники затримали 17 втікачів до Угорщини

На Закарпатті затримали мікроавтобус з 17 втікачами-нелегалами до Угорщини
Мукачівський прикордонний загін у Закарпатській області затримав мікроавтобус, в якому перебувало 17 українців, які нелегально хотіли втекти до Угорщини. Наразі правоохоронці встановлюють особу організатора оборудки.
Про це повідомляє пресслужба Західного регіонального управління ДПСУ.
На Закарпатті затримали чергову групу втікачів
Як стало відомо, інцидент стався на КПП "Лужанка", де прикордонники помітили мікроавтобус. За 200 метрів до державного кордону авто зупинили. У ньому перебували 17 чоловіків із семи областей України – Київської, Львівської, Одеської, Харківської, Тернопільської, Івано-Франківської та Закарпатської, які хотіли незаконно потрапити в Угорщину.
За послуги переправників, які обіцяли довірливим втікачам успішний перетин кордону, кожен з чоловіків мав віддати від 3 до 12 тисяч доларів.
На всіх було складено протоколи про адмінправопорушення. Справу було передано до поліції для встановлення особи організатора оборудки.
Нагадаємо, раніше у Львівській області прикордонники ліквідували черговий канал нелегального переправлення військовозобов'язаних через кордон та заарештувала його організатора.
Водночас речник ДПСУ Андрій Демченко заявив, що зухвалість злочинних організацій, які сприяють військовозобов'язаним українцям у незаконному перетині кордону, зростає.
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