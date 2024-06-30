Прикордонники затримали 17 втікачів до Угорщини

Затримані втікачі-нелегали. Фото: Західне регіональне управління ДПСУ

Мукачівський прикордонний загін у Закарпатській області затримав мікроавтобус, в якому перебувало 17 українців, які нелегально хотіли втекти до Угорщини. Наразі правоохоронці встановлюють особу організатора оборудки.

Про це повідомляє пресслужба Західного регіонального управління ДПСУ.

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Як стало відомо, інцидент стався на КПП "Лужанка", де прикордонники помітили мікроавтобус. За 200 метрів до державного кордону авто зупинили. У ньому перебували 17 чоловіків із семи областей України – Київської, Львівської, Одеської, Харківської, Тернопільської, Івано-Франківської та Закарпатської, які хотіли незаконно потрапити в Угорщину.

За послуги переправників, які обіцяли довірливим втікачам успішний перетин кордону, кожен з чоловіків мав віддати від 3 до 12 тисяч доларів.

На всіх було складено протоколи про адмінправопорушення. Справу було передано до поліції для встановлення особи організатора оборудки.

Нагадаємо, раніше у Львівській області прикордонники ліквідували черговий канал нелегального переправлення військовозобов'язаних через кордон та заарештувала його організатора.

Водночас речник ДПСУ Андрій Демченко заявив, що зухвалість злочинних організацій, які сприяють військовозобов'язаним українцям у незаконному перетині кордону, зростає.