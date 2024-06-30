Пограничники задержали 17 беглецов в Венгрию

Задержанные беглецы-нелегалы. Фото: Западное региональное управление ГНСУ

Мукачевский пограничный отряд в Закарпатской области задержал микроавтобус, где находились 17 украинцев, которые нелегально хотели бежать в Венгрию. В настоящее время правоохранители устанавливают личность организатора сделки.

Об этом сообщает пресс-служба Западного регионального управления ГПСУ.

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Как стало известно, инцидент произошел на КПП "Лужанка", где пограничники заметили микроавтобус. В 200 метрах от государственной границы авто остановили. В нем находилось 17 мужчин из семи областей Украины – Киевской, Львовской, Одесской, Харьковской, Тернопольской, Ивано-Франковской и Закарпатской, которые хотели незаконно попасть в Венгрию.

За услуги переправщиков, обещавших доверчивым беглецам успешное пересечение границы, каждый из мужчин должен был отдать от 3 до 12 тысяч долларов.

На всех были составлены протоколы об админправонарушениях. Дело было передано в полицию для установления личности организатора сделки.

Напомним, ранее во Львовской области пограничники ликвидировали очередной канал нелегальной переправки военнообязанных через границу и арестовали его организатора.

В то же время спикер ГПСУ Андрей Демченко заявил, что дерзость преступных организаций, способствующих военнообязанным украинцам в незаконном пересечении границы, растет.