На Закарпатті СБУ затримала організаторів двох каналів у Viber для ухилянтів

На Закарпатті затримали організаторів двох Viber-спільнот для ухилянтів
Служба безпеки України викрила адміністраторів двох Viber-спільнот, які допомагали ухилянтам уникати мобілізації на Закарпатті. Зловмисникам загрожує до 8 років тюрми.
Про це повідомила пресслужба Управління СБ України в Закарпатській області у Facebook у вівторок, 20 серпня.
СБУ припинила діяльність двох каналів у Viber для ухилянтів
За даними СБУ, одну груп у Viber адміністрував житель Берегівського району. В ній учасники каналу ділилися актуальними локаціями вручення військовозобов’язаним повісток. Канал налічував понад пів тисячі підписників, переважно місцевих мешканців.
"Ще одного зловмисника СБУ викрила у липні. Активний учасник аналогічної групи наповнював канал контентом — повідомляв про місцеперебування працівників ТЦК", — йдеться в повідомленні.
Обом чоловікам повідомлено про підозру у перешкоджанні законній діяльності Збройних сил України та інших військових формувань. Зловмисникам загрожує до 8 років тюрми.
З початку року Управління СБУ в Закарпатській області задокументувало щонайменше 15 аналогічних фактів, у восьми справах уже оголошено підозру.
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