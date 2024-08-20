Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Україна arrow На Закарпатті затримали організаторів двох Viber-спільнот для ухилянтів arrow

На Закарпатті затримали організаторів двох Viber-спільнот для ухилянтів

20 серпня 2024 15:55
Галина Шподарева - редактор
На Закарпатті СБУ затримала організаторів двох каналів у Viber для ухилянтів
Затримання адміністраторів Viber-спільнот. Фото: СБУ
Галина Шподарева - редактор

Служба безпеки України викрила адміністраторів двох Viber-спільнот, які допомагали ухилянтам уникати мобілізації на Закарпатті. Зловмисникам загрожує до 8 років тюрми.

Про це повідомила пресслужба Управління СБ України в Закарпатській області у Facebook у вівторок, 20 серпня. 

Читайте також:
Возможно, это изображение 1 человек
СБУ затримала організаторів Viber-спільнот для ухилянтів. Фото: Управління СБ України в Закарпатській області

СБУ припинила діяльність двох каналів у Viber для ухилянтів

За даними СБУ, одну груп у Viber адміністрував житель Берегівського району. В ній учасники каналу ділилися актуальними локаціями вручення військовозобов’язаним повісток. Канал налічував понад пів тисячі підписників, переважно місцевих мешканців.

"Ще одного зловмисника СБУ викрила у липні. Активний учасник аналогічної групи наповнював канал контентом — повідомляв про місцеперебування працівників ТЦК", — йдеться в повідомленні.

Обом чоловікам повідомлено про підозру у перешкоджанні законній діяльності Збройних сил України та інших військових формувань. Зловмисникам загрожує до 8 років тюрми.

З початку року Управління СБУ в Закарпатській області задокументувало щонайменше 15 аналогічних фактів, у восьми справах уже оголошено підозру.

Возможно, это изображение 1 человек, цифровые часы, телефон и текст
Працівник СБУ вивчає телефон затриманого. Фото: Управління СБ України в Закарпатській області

Також важливі новини дня по темі:

СБУ війна Viber мобілізація війна в Україні ухилянти

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

16:22 Розвідувальний корабель ЧФ РФ "Іван Хурс" не здатний виходити у море

16:17 В Україні послабили відповідальність за СЗЧ — Рада ухвалила законопроєкт

16:01 У Тернополі внаслідок нічної атаки ліквідували пожежу на промисловому об'єкті

15:58 Росгвардійці готові до саботажу наказів через відправку в Курську область — АТЕШ

15:55 На Закарпатті затримали організаторів двох Viber-спільнот для ухилянтів

Лізуть і лізуть, — військовий бригади "Лють" про ситуацію навколо міста Торецьк - 80x80

Лізуть і лізуть, — військовий бригади "Лють" про ситуацію навколо міста Торецьк

15:51 Романтика на болотах Одещини — прикордонники врятували закоханих з плавнів

15:49 Учитель у двох школах — чи надається відстрочка такому педагогу

Text

15:45 Скільки коштує Україні один мобілізований громадянин на рік — названо цифри

15:37 ВАКС визначив дату наступного засідання у справі Князєва

15:28 В ДТП на Київщині постраждала дитина — почалось розслідування

16:22 Розвідувальний корабель ЧФ РФ "Іван Хурс" не здатний виходити у море

16:17 В Україні послабили відповідальність за СЗЧ — Рада ухвалила законопроєкт

16:01 У Тернополі внаслідок нічної атаки ліквідували пожежу на промисловому об'єкті

15:58 Росгвардійці готові до саботажу наказів через відправку в Курську область — АТЕШ

15:55 На Закарпатті затримали організаторів двох Viber-спільнот для ухилянтів

Лізуть і лізуть, — військовий бригади "Лють" про ситуацію навколо міста Торецьк - 80x80

Лізуть і лізуть, — військовий бригади "Лють" про ситуацію навколо міста Торецьк

15:51 Романтика на болотах Одещини — прикордонники врятували закоханих з плавнів

15:49 Учитель у двох школах — чи надається відстрочка такому педагогу

15:37 ВАКС визначив дату наступного засідання у справі Князєва

15:28 В ДТП на Київщині постраждала дитина — почалось розслідування

15:26 В Криму гучно щоночі — Сили оборони України говорять не про всі події на півострові

06:40 Ціни на брухт в Україні — скільки коштує 1 кг чормету наприкінці серпня

18 серпня 2024
Ексклюзив

06:24 Складних пацієнтів та операцій не поменшало, — як працює Охматдит після ракетного удару

Ексклюзив

06:17 Кавуновий бум — як фермер із Херсона вирощує кавуни на Львівщині

16 серпня 2024
Ексклюзив

18:41 Війна війною, а Коблево відвідати треба — умови та ціни на відпочинок

16:48 Новий скандал в Одесі через російську музику — що слухають під час війни

15 серпня 2024

18:47 Літо добігає кінця — як змінилися ціни в Одесі на відпочинок біля басейну

15:19 Наступ на Курськ — як його оцінюють в Одесі і на що чекають

14 серпня 2024

06:40 В Україні дорожчає золото — ціни за 1 г дорогоцінного металу у серпні

13 серпня 2024
Ексклюзив

06:47 Одна людина померла, ще троє в реанімації — на Львівщині вирує новий штам коронавірусу FLIRT

06:40 Ціни за 1 кг латуні у серпні — яка вартість кольорових металів в Україні

Text

15:45 Скільки коштує Україні один мобілізований громадянин на рік — названо цифри

Text

13:08 Екологи попередили про небезпечні наслідки масштабної пожежі в Тернополі

Text

13:00 Негайна поїздка Зеленського до Дніпра та дивний наказ Путіна — ефір День.LIVE

Text

12:13 Нардеп Фріс прокоментував суперечки стосовно заборони УПЦ МП в Україні

Text

08:00 Повернення блекаутів по Україні та новий порядок відстрочки від мобілізації — ефір Ранок.LIVE

19 серпня 2024
Text

23:47 Президент УСПП Кінах заявив, що корупція в умовах війни має розглядатися як мародерство

Text

23:05 Додаткова допомога для України та збройні напади на біженців — головні новини з Німеччини

Text

21:42 Експерт заявив, що реальна вартість життя в Україні в 3-4 рази перевищує прожитковий мінімум

Text

17:50 Рада вносить зміни у правила мобілізації та новий шантаж від Росії — ефір Вечір.LIVE

Text

16:25 Експерт дав новий прогноз щодо відключень світла взимку — скільки триватимуть

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

22:23 Відмовився підписати повістку та не з'явився у ТЦК — що вирішив суд

16 серпня 2024

01:32 Співробітник ТЦК виписав фальшиву повістку за 500 доларів — як його покарав суд

7 серпня 2024

09:31 Бущан переходить у відомий клуб — Динамо готує трансфер

8 серпня 2024

22:47 Українці заплатять за електрику 20 грн/кВт-год — кого торкнувся підвищений тариф

12 серпня 2024

10:01 Забарного запросив клуб, якому не вистачає захисника для боротьби за чемпіонство

16 серпня 2024

05:22Армія РФ накопичила під Курськом купу гелікоптерів — скільки нарахували експерти OSINT

17 серпня 2024

08:26 Лунін замінить героя Євро-2024 в іспанському клубі

8 серпня 2024

10:01 Китайська гімнастка стала зіркою Олімпіади через вчинок на церемонії нагородження

9 серпня 2024

11:52 Їхала до України із 40 тисячами доларів — на кордоні з Одещиною затримали громадянку Молдови

8 серпня 2024

06:45 Смачний угорський паштет із трьох простих інгредієнтів — готується до сніданку за п'ять хвилин