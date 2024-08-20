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В Закарпатье задержали организаторов двух Viber-сообществ для уклонистов

20 августа 2024 15:55
Галина Шподарева - редактор
В Закарпатье СБУ задержала организаторов двух каналов в Viber для уклонистов
Задержание администраторов Viber-сообществ. Фото: СБУ
Галина Шподарева - редактор

Служба безопасности Украины разоблачила администраторов двух Viber-сообществ, которые помогали уклонистам избегать мобилизации на Закарпатье. Злоумышленникам грозит до 8 лет тюрьмы.

Об этом сообщила пресс-служба Управления СБ Украины в Закарпатской области в Facebook во вторник, 20 августа.

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СБУ задержала организаторов Viber-сообществ для ухилянцев. Фото: Управление СБ Украины в Закарпатской области

СБУ прекратила деятельность двух каналов в Viber для уклонистов

По данным СБУ, одну группу в Viber администрировал житель Береговского района. В ней участники канала делились актуальными локациями вручения военнообязанным повесток. Канал насчитывал более полтысячи подписчиков, преимущественно местных жителей.

"Еще одного злоумышленника СБУ разоблачила в июле. Активный участник аналогичной группы наполнял канал контентом — сообщал о местонахождении работников ТЦК", — говорится в сообщении.

Обоим мужчинам сообщено о подозрении в препятствовании законной деятельности Вооруженных Сил Украины и других военных формирований. Злоумышленникам грозит до 8 лет тюрьмы.

С начала года Управление СБУ в Закарпатской области задокументировало по меньшей мере 15 аналогичных фактов, по восьми делам уже объявлено подозрение.

Возможно, это изображение 1 человек, цифровые часы, телефон и текст
Сотрудник СБУ изучает телефон задержанного. Фото: Управление СБ Украины в Закарпатской области

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