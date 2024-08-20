В Закарпатье СБУ задержала организаторов двух каналов в Viber для уклонистов

В Закарпатье задержали организаторов двух Viber-сообществ для уклонистов
Служба безопасности Украины разоблачила администраторов двух Viber-сообществ, которые помогали уклонистам избегать мобилизации на Закарпатье. Злоумышленникам грозит до 8 лет тюрьмы.
Об этом сообщила пресс-служба Управления СБ Украины в Закарпатской области в Facebook во вторник, 20 августа.
СБУ прекратила деятельность двух каналов в Viber для уклонистов
По данным СБУ, одну группу в Viber администрировал житель Береговского района. В ней участники канала делились актуальными локациями вручения военнообязанным повесток. Канал насчитывал более полтысячи подписчиков, преимущественно местных жителей.
"Еще одного злоумышленника СБУ разоблачила в июле. Активный участник аналогичной группы наполнял канал контентом — сообщал о местонахождении работников ТЦК", — говорится в сообщении.
Обоим мужчинам сообщено о подозрении в препятствовании законной деятельности Вооруженных Сил Украины и других военных формирований. Злоумышленникам грозит до 8 лет тюрьмы.
С начала года Управление СБУ в Закарпатской области задокументировало по меньшей мере 15 аналогичных фактов, по восьми делам уже объявлено подозрение.
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