В Закарпатье СБУ задержала организаторов двух каналов в Viber для уклонистов

Задержание администраторов Viber-сообществ. Фото: СБУ

Служба безопасности Украины разоблачила администраторов двух Viber-сообществ, которые помогали уклонистам избегать мобилизации на Закарпатье. Злоумышленникам грозит до 8 лет тюрьмы.

Об этом сообщила пресс-служба Управления СБ Украины в Закарпатской области в Facebook во вторник, 20 августа.

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СБУ прекратила деятельность двух каналов в Viber для уклонистов

По данным СБУ, одну группу в Viber администрировал житель Береговского района. В ней участники канала делились актуальными локациями вручения военнообязанным повесток. Канал насчитывал более полтысячи подписчиков, преимущественно местных жителей.

"Еще одного злоумышленника СБУ разоблачила в июле. Активный участник аналогичной группы наполнял канал контентом — сообщал о местонахождении работников ТЦК", — говорится в сообщении.

Обоим мужчинам сообщено о подозрении в препятствовании законной деятельности Вооруженных Сил Украины и других военных формирований. Злоумышленникам грозит до 8 лет тюрьмы.

С начала года Управление СБУ в Закарпатской области задокументировало по меньшей мере 15 аналогичных фактов, по восьми делам уже объявлено подозрение.