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На Запоріжжі екстрено перекрили рух греблею ДніпроГЕС — відома причина

26 серпня 2024 10:00
Улинець Юлія - редактор
Улинець Юлія
редактор
Через ранкову тривогу на Запоріжжі перекрили рух греблею ДніпроГЕС
Дніпровська гідроелектростанція. Фот: uhe.gov.ua
Улинець Юлія - редактор
Улинець Юлія
редактор

Упродовж доби окупанти 287 разів били по 11 населених пунктах Запорізької області. Через обстріли та ранкову атаку на деякий час буде перекрито рух греблею Дніпровської гідроелектростанції.

Про це інформує начальник Запорізької ОВА Іван Федоров у понеділок, 26 серпня.

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"Через безпекову ситуацію на деякий час буде перекрито рух греблею ДніпроГЕС", — написав Іван Федоров.

Він послався на Повітряні сили, де зазначили, що у повітряному просторі Росії зафіксовано активність 11 бортів Ту-95МС.

Загалом за добу війська РФ здійснили авіаційний удар по Лобковому. 158 БпЛА різної модифікації атакували Кам’янське, Гуляйполе, Новоандріївку, Новоданилівку, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку, Ольгівське та Верхню Терсу.

Також три обстріли РСЗВ накрили Новоданилівку та Роботине. 125 артобстрілів завдано по території Приморського, Кам’янського, Гуляйполя, Новоандріївки, Новоданилівки, Роботиного, Малої Токмачки, Малинівки та Ольгівського.

За словами очільника ОВА, 68-річна жінка отримала поранення внаслідок російської атаки по Василівському району. Крім того, надійшло 12 повідомлень про руйнування житлових будинків та об’єктів інфраструктури.

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Скриншот допису Федорова в Telegram

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