Из-за утренней тревоги на Запорожье перекрыли движение по плотине ДнепроГЭС

Днепровская гидроэлектростанция. Фото: uhe.gov.ua

За сутки оккупанты 287 раз били по 11 населенным пунктам Запорожской области. Из-за обстрелов и утренней атаки на некоторое время будет перекрыто движение плотиной Днепровской гидроэлектростанции.

Об этом сообщает начальник Запорожской ОВА Иван Федоров в понедельник, 26 августа.

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"Из-за ситуации безопасности на некоторое время будет перекрыто движение плотиной ДнепроГЭС", — написал Иван Федоров.

Он сослался на Воздушные силы, где отметили, что в воздушном пространстве России зафиксирована активность 11 бортов Ту-95МС.

В целом за сутки войска РФ нанесли авиационный удар по Лобковому. 158 БпЛА разной модификации атаковали Каменское, Гуляйполе, Новоандреевку, Новоданиловку, Работино, Малую Токмачку, Малиновку, Ольговское и Верхнюю Терсу.

Также три обстрела РСЗО накрыли Новоданиловку и Работино. 125 артобстрелов нанесены по территории Приморского, Каменского, Гуляйполя, Новоандреевки, Новоданиловки, Работино, Малой Токмачки, Малиновки и Ольговского.

По словам главы ОВА, 68-летняя женщина получила ранения в результате российской атаки по Васильевскому району. Кроме того, поступило 12 сообщений о разрушении жилых домов и объектах инфраструктуры.