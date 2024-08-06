У Житомирській області командир військової частини змушував підлеглих будувати магазин і будинок

Правоохоронці у будинку підозрюваного. Фото: Нацполіція

У Житомирській області правоохоронці оголосили підозру командиру військової частини. Підозрюваний залучав до будівництва приватного будинку та магазину підлеглих військовослужбовців.

Про це повідомили у Департаменті стратегічних розслідувань патрульної поліції у вівторок, 6 серпня.

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Як встановили правоохоронці, 45-річний командир військової частини використовував свої службові повноваження не за призначенням. Він регулярно у робочий час залучав підлеглих військовослужбовців до будівництва власного будинку та магазину у одному з сіл області.

"За результатами проведених обшуків слідчі вилучили у фігуранта більше 400 тисяч гривень, 1000 доларів, службову документацію, чорнові записи", — повідомили в поліції.

Правоохоронці затримали командира військової частини та оголосили йому про підозру. Наступні 12 років чоловік може провести за ґратами.

Правоохоронці проводять слідчі дії. Фото: Нацполіція

Правоохоронці входять у приміщення. Фото: Нацполіція