В Житомирской области командир воинской части заставлял подчиненных строить магазин и здание

В Житомирской области командир воинской части заставлял подчиненных строить магазин и дом
В Житомирской области правоохранители объявили подозрение командиру воинской части. Подозреваемый привлекал к строительству частный дом и магазин подчиненных военнослужащих.
Об этом сообщили в Департаменте стратегических расследований патрульной полиции во вторник, 6 августа.
Подозрение командиру воинской части
Как установили правоохранители, 45-летний командир воинской части использовал свои служебные полномочия не по назначению. Он регулярно в рабочее время привлекал подчиненных военнослужащих для строительства собственного дома и магазина в одном из сел области.
"По результатам проведенных обысков следователи изъяли у фигуранта более 400 тысяч гривен, 1000 долларов, служебную документацию, черновые записи", — сообщили в полиции.
Правоохранители задержали командира воинской части и объявили ему подозрение. Следующие 12 лет мужчина может провести за решеткой.
Читайте Новини.LIVE!