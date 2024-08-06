В Житомирской области командир воинской части заставлял подчиненных строить магазин и здание

Правоохранители в доме подозреваемого. Фото: Нацполиция

В Житомирской области правоохранители объявили подозрение командиру воинской части. Подозреваемый привлекал к строительству частный дом и магазин подчиненных военнослужащих.

Об этом сообщили в Департаменте стратегических расследований патрульной полиции во вторник, 6 августа.

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Подозрение командиру воинской части

Как установили правоохранители, 45-летний командир воинской части использовал свои служебные полномочия не по назначению. Он регулярно в рабочее время привлекал подчиненных военнослужащих для строительства собственного дома и магазина в одном из сел области.

"По результатам проведенных обысков следователи изъяли у фигуранта более 400 тысяч гривен, 1000 долларов, служебную документацию, черновые записи", — сообщили в полиции.

Правоохранители задержали командира воинской части и объявили ему подозрение. Следующие 12 лет мужчина может провести за решеткой.

Правоохранители проводят следственные действия. Фото: Нацполиция

Правоохранители входят в помещение. Фото: Нацполиция