Навчальний рік у Житомирі — скільки днів на тиждень ходитимуть діти до школи

Діти в школі. Фото: Новини.LIVE

У першому семестрі нового навчального року в Житомирі діти ходитимуть до школи шість днів на тиждень. Додаткові заняття щосуботи необхідні для того, щоб взимку продовжити канікули у випадку відключень світла.

Про це розповів міський голова Житомира Сергій Сухомлин для "Суспільного" у вівторок, 30 липня.

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Сухомлин каже, що наразі готують рішення про шестиденне навчання. За його словами, у випадку блекауту це дозволить продовжити канікули, уникнувши переходу на онлайн-навчання.

"Нам потрібно за ці кілька місяців створити запас, щоб не переходити на дистанційне навчання. Неможливо навчати дітей онлайн, оскільки якість навчання страждає. Ми плануємо, щоб діти ходили до школи і в суботу. Таким чином, ми накопичимо додаткові дні та будемо слідкувати за ситуацією взимку. Якщо виникне критична ситуація і триватимуть масштабні знеструмлення, ми зможемо продовжити канікули на місяць або півтора, або на два тижні, наприклад. А навесні, коли ми побачимо, як пройшла зима, вже не буде необхідності навчатися в суботу", — сказав Сергій Сухомлин.

Нагадаємо, віцепрем'єр з цифрової трансформації Михайло Федоров оголосив, що до кінця року в Україні мають намір повернути 300 тисяч учнів до безпечного офлайн-навчання. План передбачає адаптацію для різних груп учнів, зведення укриттів та збереження посад для вчителів.

Раніше Кабінет Міністрів України затвердив дату початку навчального року в загальній середній школі. Уряд також визначив кінець навчання.