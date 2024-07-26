Працівники НАБУ. Ілюстративне фото: УНІАН

НАБУ та САП висунули підозру трьом фігурантам справи про махінації з вугіллям. Вони завдали державному енергетичному підприємству збитків на майже 12 мільйонів гривень під час енергетичної кризи, що стала наслідком повномасштабної агресії РФ.

Про це повідомила пресслужба НАБУ у п'ятницю, 26 липня.

Читайте також:

Махінації з вуглем

Серед підозрюваних:

колишній заступник міністра енергетики (2020-2021 рр.);

колишній народний депутат, експерший заступник голови комітету Верховної Ради з питань будівництва, містобудування, ЖКГ та регіональної політики, а також бенефіціар приватної компанії;

колишній директор ДП "Укрвугілля".

За даними розслідування, наприкінці липня 2022 року через військові дії на ринку вугілля в Україні виникли обмеження. Для забезпечення стабільного проходження опалювального сезону 2022-2023 Кабінет Міністрів України видав розпорядження ДП "Укрвугілля" постачати енергоносії конкретним виробникам електричної енергії, зокрема державному ПАТ "Центренерго".

Попри ці обмеження, бенефіціар приватної компанії, що мала угоду з ДП "Укрвугілля", разом із колишнім заступником міністра енергетики України переконав директора ДП продати вугілля його компанії, яка, до речі, мала борг понад 50 млн грн перед ДП. Як результат, "Укрвугілля" поставило приватній компанії близько 24 тис. тонн вугілля, яке вона перепродала з великим прибутком, заробивши близько 20 млн грн.

Водночас ПАТ "Центренерго" не отримало 12,5 тис. тонн вугілля і змушене було купити його в жовтні 2022 року за значно вищою ціною, переплативши близько 12 млн грн.

Попри ці обмеження, бенефіціар приватної компанії, що мала угоду з ДП "Укрвугілля", разом із колишнім заступником міністра енергетики України переконав директора ДП продати вугілля його компанії, яка, до речі, мала борг понад 50 млн грн перед ДП. Як результат, "Укрвугілля" поставило приватній компанії близько 24 тис. тонн вугілля, яке вона перепродала з великим прибутком, заробивши близько 20 млн грн.

У той же час ПАТ "Центренерго" не отримало 12,5 тис. тонн вугілля і змушене було купити його в жовтні 2022 року за значно вищою ціною, переплативши близько 12 млн грн.

Допис НАБУ. Фото: скриншот

Нагадаємо, в Одеській області було викрито посадовицю Антимонопольного комітету України на вимаганні та одержанні хабара. За 10 тис. доларів жінка обіцяла допомогти підприємцю уникнути кругленького штрафу, але зараз сама під загрозою тюремного ув'язнення.

Також ми писали, що СБУ та Національне антикорупційне бюро зібрали масштабну доказову базу, яка доводить незаконність приватизації державного нафтопроводу "Самара-Західний напрямок" у 2015 році. Наразі про підозру повідомлено екснардепу Віктору Медведчуку та чотирьом його спільникам.