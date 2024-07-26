Работники НАБУ. Иллюстративное фото: УНИАН

НАБУ и САП выдвинули подозрение трем фигурантам дела о махинациях с углем. Они нанесли государственному энергетическому предприятию ущерб почти на 12 млн грн во время энергетического кризиса, который стал следствием полномасштабной агрессии РФ.

Об этом сообщила пресс-служба НАБУ в пятницу, 26 июля.

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Среди подозреваемых:

бывший заместитель министра энергетики (2020-2021 гг.);

бывший народный депутат, бывший заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам строительства, градостроительства, ЖКХ и региональной политики, а также бенефициар частной компании;

бывший директор ГП "Укруголь".

По данным расследования, в конце июля 2022 года из-за военных действий на рынке угля в Украине возникли ограничения. Для обеспечения стабильного прохождения отопительного сезона 2022-2023 Кабинет Министров Украины издал распоряжение ГП "Укруголь" поставлять энергоносители конкретным производителям электрической энергии, в частности, государственному ПАО "Центрэнерго".

Несмотря на эти ограничения, бенефициар частной компании, имевшей соглашение с ГП "Укруголь", вместе с бывшим заместителем министра энергетики Украины убедил директора ГП продать уголь его компании, которая, кстати, имела долг более 50 млн грн перед ГП. Как результат, "Укруголь" поставило частной компании около 24 тыс. тонн угля, который она перепродала с большой прибылью, заработав около 20 млн грн.

В то же время ОАО "Центрэнерго" не получило 12,5 тыс. тонн угля и вынуждено было купить его в октябре 2022 года по значительно более высокой цене, переплатив около 12 млн грн.

Несмотря на эти ограничения, бенефициар частной компании, имевшей соглашение с ГП "Укруголь", вместе с бывшим заместителем министра энергетики Украины убедил директора ГП продать уголь его компании, которая, кстати, имела долг более 50 млн грн перед ГП. Как результат, "Укруголь" поставило частной компании около 24 тыс. тонн угля, который она перепродала с большой прибылью, заработав около 20 млн грн.

В то же время ОАО "Центрэнерго" не получило 12,5 тыс. тонн угля и вынуждено было купить его в октябре 2022 года по значительно более высокой цене, переплатив около 12 млн грн.

Пост НАБУ. Фото: скриншот

Напомним, в Одесской области была разоблачена должностница Антимонопольного комитета Украины на вымогательстве и получении взятки. За 10 тыс. долларов женщина обещала помочь предпринимателю избежать кругленького штрафа, но сейчас сама под угрозой тюремного заключения.

Также мы писали, что СБУ и Национальное антикоррупционное бюро собрали масштабную доказательную базу, доказывающую незаконность приватизации государственного нефтепровода "Самара-Западное направление" в 2015 году. В настоящее время о подозрении сообщает экс-нардеп Виктор Медведчук и четыре его сообщника.