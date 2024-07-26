Відключення світла в Україні — енергетична ситуація покращилася

Найскладніше уже позаду — Укренерго оголосило про покращення ситуації у енергетиці
В Україні покращилася ситуації в енергосистемі завдяки зниженню споживання електроенергії та завершенню ремонту важливих енергогенеруючих потужностей. Наразі застосовуються лише 1-2 черги відключень замість 3-4.
Про це повідомив голова НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький під час брифінгу у п'ятницю, 26 липня.
Яка ситуація в енергосистемі станом на 26 липня
Кудрицький зазначив про покращення ситуації в енергосистемі України. За його словами, найскладніший період літа вже позаду.
"Ми пройшли дуже складні пару тижнів, і зараз ситуація дійсно покращилася. Це пов'язано з тим, що нарешті спала абсолютно аномальна, рекордна спека, і, відповідно, зменшилося споживання електроенергії. Також на покращення вплинуло завершення ремонту важливих енергогенеруючих потужностей, що додали потужності та скоротили дефіцит", — розповів голова Укренерго.
Він додав, що замість складного режиму, який передбачає 3-4 черги відключень електроенергії, зараз застосовуються 1-2 черги, залежно від часу доби. В деякі години дефіцит може бути меншим, в інші – трохи більшим. А інколи навіть є можливість не запроваджувати жодних обмежень.
"Якщо не буде якихось нових масштабних пошкоджень електростанцій, то ситуація матиме тенденцію до покращення. Принаймні, у наступні декілька тижнів", — заявив Кудрицький.
Нагадаємо, нардепка Анна Скороход заявила, що тривалих відключень світла взимку по 8 годин, як зараз, не буде. Вона сподівається на відключення тривалістю від трьох до чотирьох годин. Єдина умова — якщо не буде сильних обстрілів.
Раніше ми писали, що, за даними ДТЕК, якщо порівнювати удари Росії по енергосистемі України цього та минулого років, то зараз у нас немає резервних потужностей. Внаслідок останніх атак ми втратили половину нашого споживання взимку — 9 ГВт.
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