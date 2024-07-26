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Самое сложное уже позади — Укрэнерго объявило об улучшении ситуации в энергетике

26 июля 2024 17:33
Валерия Барановская - редактор
Отключение света в Украине — энергетическая ситуация улучшилась
Руководитель Укрэнерго Владимир Кудрицкий. Фото: Бизнес Цензор
Валерия Барановская - редактор

В Украине улучшилась ситуация в энергосистеме благодаря снижению потребления электроэнергии и завершению ремонта важных энергогенерирующих мощностей. В настоящее время применяются только 1-2 очереди отключений вместо 3-4.

Об этом сообщил глава НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий во время брифинга в пятницу, 26 июля.

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Кудрицкий отметил улучшение ситуации в энергосистеме Украины. По его словам, самый сложный период лета уже позади.

"Мы прошли очень сложные пару недель, и сейчас ситуация действительно улучшилась. Это связано с тем, что наконец-то спала абсолютно аномальная, рекордная жара, и, соответственно, уменьшилось потребление электроэнергии. Также на улучшение повлияло завершение ремонта важных энергогенерирующих мощностей, которые добавили мощности и сократили дефицит", — рассказал глава Укрэнерго.

Он добавил, что вместо сложного режима, предусматривающего 3-4 очереди отключений электроэнергии, сейчас применяются 1-2 очереди в зависимости от времени суток. В некоторые часы дефицит может быть меньше, в другие – чуть больше. А иногда даже есть возможность не вводить никаких ограничений.

"Если не будет каких-то новых масштабных повреждений электростанций, то ситуация будет иметь тенденцию к улучшению. По крайней мере, в следующие несколько недель", — заявил Кудрицкий.

Напомним, нардеп Анна Скороход заявила, что длительных отключений света зимой по 8 часов, как сейчас, не будет. Она надеется на отключение от трех до четырех часов. Единственное условие – если не будет сильных обстрелов.

Ранее мы писали, что, по данным ДТЭК, если сравнивать удары России по энергосистеме Украины этого и прошлого, то сейчас у нас нет резервных мощностей. В результате последних атак мы потеряли половину нашего потребления зимой — 9 ГВт .

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