Чому зараз відключень більше, ніж торік - у ДТЕК пояснили нюанси

Пошкоджені енергооб'єкти України. Фото: ДТЕК

Якщо порівнювати удари Росії по енергосистемі України цього та минулого років, то зараз у нас немає резервних потужностей. Внаслідок останніх атак ми втратили половину нашого споживання взимку — 9 ГВт.

Про це повідомила пресслужба ДТЕК у вівторок, 23 липня.

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"Варто запам'ятати основне — ще жодна країна у світі не зазнавала таких руйнувань енергосистеми. Експерти часто кажуть, що будь-яка інша енергосистема Європи вже давно б не витримала", — наголосили у відомстві.

Там розповіли, що у 2022-2023 роках росіяни били в основному по об'єктах, що розподіляють електроенергію та деяких електростанціях. З торішніх обстрілів неможливо було повністю відновити енергосистему. Зараз у нас немає резервних потужностей, які були у 2022-2023 роках.

"Під час останніх обстрілів ми втратили половину нашого споживання взимку — 9 ГВт. Наразі руйнування генерації, тобто станцій, що виробляють електроенергію, набагато серйозніші", — додали у ДТЕК.

Нагадаємо, нещодавно у ДТЕК пояснили, чому світло вимикають навіть вночі. За даними відомства, брак електроенергії цілодобовий. Окрім того, вночі гідроелектростанції закачують воду, а сонячні електростанції не допомагають чистими кіловатами.

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