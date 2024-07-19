Замах на Ірину Фаріон — поліція заявила про умисне вбивство

Глава МВС України Ігор Клименко. Фото: МВС

Напад на мовознавицю Ірину Фаріон кваліфіковано як замах на умисне вбивство. Наразі стан потерпілої класифікується як тяжкий, лікарі борються за її життя.

Про це повідомив міністр МВС Ігор Клименко у п'ятницю, 19 липня.

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Замах на Ірину Фаріон

"Напад на Ірину Фаріон кваліфіковано як замах на умисне вбивство. Стан потерпілої тяжкий, лікарі борються за її життя", — повідомив очільник МВС.

Міністр додав, що поліція та всі інші служби працюють на місці замаху. Вже є свідчення свідків, опрацьовуються дані з камер відеоспостереження.

"Розкриття злочину в активній фазі. Систематично отримую доповіді від керівництва поліції про вжиті заходи та встановлені обставини", — додав Клименко.

Також глава МВС закликав кожного, у кого є будь-яка інформація про обставини скоєння замаху, повідомляти поліції.

"Ці дані мають бути правильно зафіксовані та ретельно перевірені", — підкреслив він.

Раніше ми писали, що у Львові було чутно постріли. Ймовірно, поранень зазнала Ірина Фаріон, яку відвезли до лікарні. Згодом цю інформацію підтвердила поліція.

Також на замах на Ірину Фаріон відреагував Президент України Володимир Зеленський. Він запевнив, що вживаються усі заходи, щоб упіймати злочинця.