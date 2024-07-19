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Нападение на Ирину Фарион квалифицировано как покушение на умышленное убийство, — Клименко

19 июля 2024 21:12
Дмитрий Галушка - Редактор
Покушение на Ирину Фарион — полиция заявила об умышленном убийстве
Глава МВД Украины Игорь Клименко. Фото: МВД
Дмитрий Галушка - Редактор

Нападение на языковеда Ирину Фарион квалифицировано как покушение на умышленное убийство. Сейчас состояние пострадавшей классифицируется как тяжелое, врачи борются за ее жизнь.

Об этом сообщил министр МВД Игорь Клименко в пятницу, 19 июля.

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Сообщение Игоря Клименко. Фото: скриншот

Покушение на Ирину Фарион

"Нападение на Ирину Фарион квалифицировано как покушение на умышленное убийство. Состояние потерпевшей тяжелое, врачи борются за ее жизнь", — сообщил глава МВД.

Министр добавил, что полиция и все другие службы работают на месте покушения. Уже есть свидетельские показания, прорабатываются данные с камер видеонаблюдения.

"Раскрытие преступления в активной фазе. Систематически получаю доклады от руководства полиции о принятых мерах и установленных обстоятельствах", — добавил Клименко.

Также глава МВД призвал каждого, у кого есть любая информация об обстоятельствах покушения, сообщать полиции.

"Эти данные должны быть правильно зафиксированы и тщательно проверены", — подчеркнул он.

Раньше мы писали, что во Львове были слышны выстрелы. Вероятно, ранения получила Ирина Фарион, которую отвезли в больницу. Впоследствии эту информацию подтвердила полиция.

Также на покушение на Ирину Фарион отреагировал Президент Украины Владимир Зеленский. Он заверил, что принимаются все меры, чтобы поймать преступника.

МВД Львов полиция Украина покушение Игорь Клименко Ирина Фарион

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