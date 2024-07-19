Покушение на Ирину Фарион — полиция заявила об умышленном убийстве

Глава МВД Украины Игорь Клименко. Фото: МВД

Нападение на языковеда Ирину Фарион квалифицировано как покушение на умышленное убийство. Сейчас состояние пострадавшей классифицируется как тяжелое, врачи борются за ее жизнь.

Об этом сообщил министр МВД Игорь Клименко в пятницу, 19 июля.

Читайте также:

Сообщение Игоря Клименко. Фото: скриншот

Покушение на Ирину Фарион

"Нападение на Ирину Фарион квалифицировано как покушение на умышленное убийство. Состояние потерпевшей тяжелое, врачи борются за ее жизнь", — сообщил глава МВД.

Министр добавил, что полиция и все другие службы работают на месте покушения. Уже есть свидетельские показания, прорабатываются данные с камер видеонаблюдения.

"Раскрытие преступления в активной фазе. Систематически получаю доклады от руководства полиции о принятых мерах и установленных обстоятельствах", — добавил Клименко.

Также глава МВД призвал каждого, у кого есть любая информация об обстоятельствах покушения, сообщать полиции.

"Эти данные должны быть правильно зафиксированы и тщательно проверены", — подчеркнул он.

Раньше мы писали, что во Львове были слышны выстрелы. Вероятно, ранения получила Ирина Фарион, которую отвезли в больницу. Впоследствии эту информацию подтвердила полиция.

Также на покушение на Ирину Фарион отреагировал Президент Украины Владимир Зеленский. Он заверил, что принимаются все меры, чтобы поймать преступника.