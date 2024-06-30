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Напад на прикордонника у Чернівецькій області — Демченко прокоментував загибель чоловіка

30 червня 2024 14:29
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Чернівецькій області напали на прикордонника — Демченко повідомив про загиблого та пораненого
Речник ДПСУ Андрій Демченко. Фото: Facebook
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

У Чернівецькій області двоє чоловіків напали на прикордонника. Внаслідок цього одного зловмисника застрелили, іншого — поранили.

Про це повідомив речник Держприкордонслужби України Андрій Демченко у коментарі Новини.LIVE у неділю, 30 червня.

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Напад на прикордонника

За словами Демченка, напад стався 29 червня після 21:00 на кордоні з Румунією. 

"Нападників було двоє і при собі вони мали певні засоби, які застосовували проти прикордонника. З метою збереження свого життя військовослужбовець був вимушений застосувати зброю, у результаті чого один нападник отримав поранення, а інший помер", — розповів речник ДПСУ.

На місце події викликали медиків. Про інцидент повідомлено ДБР, поліцію та органи прокуратури. Наразі тривають слідчі дії.

Нагадаємо, у ДПСУ повідомили, що ухилянт збирався прорватися за кордон, заявляючи, що він — "морський піхотинець". Чоловік навіть мав необхідне спорядження, щоб перетнути держаний кордон.

Раніше Демченко заявив, що зухвалість злочинних організацій, які сприяють військовозобов'язаним українцям у незаконному перетині кордону, зростає. За його словами, останнім часом кілька великих груп людей затримувались у прикордонні при спробі їх доставити якомога ближче до кордону.

вбивство
напад
Україна
прикордонники
Чернівецька область
ДПСУ

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