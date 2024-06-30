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Нападение на пограничника в Черновицкой области — Демченко прокомментировал гибель мужчины

30 июня 2024 14:29
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Черновицкой области напали на пограничника — Демченко сообщил о погибшем и раненом
Спикер ГПСУ Андрей Демченко. Фото: Facebook
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В Черновицкой области двое мужчин напали на пограничника. В результате одного злоумышленника застрелили, другого — ранили.

Об этом сообщил представитель Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко в комментарии Новини.LIVE в воскресенье, 30 июня.

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Нападение на пограничника

По словам Демченко, нападение произошло 29 июня после 21:00 на границе с Румынией.

"Нападавших было двое и при себе они имели определенные средства, которые применяли против пограничника. С целью сохранения своей жизни военнослужащий был вынужден применить оружие, в результате чего один нападающий получил ранения, а другой умер", — рассказал представитель ГПСУ.

На место происшествия вызвали медиков. Об инциденте сообщено ГБР, полиции и органам прокуратуры. Сейчас продолжаются следственные действия.

Напомним, в ГПСУ сообщили, что уклонист собирался прорваться за границу, заявляя, что он — "морской пехотинец". У мужчины даже было необходимое снаряжение, чтобы пересечь государственную границу.

Ранее Демченко заявил, что дерзость преступных организаций, способствующих военнообязанным украинцам в незаконном пересечении границы, растет. По его словам, в последнее время несколько больших групп людей задерживались в приграничье при попытке их доставить как можно ближе к границе.

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Украина
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Черновицкая область
ГПСУ

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